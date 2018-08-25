Коммерсантъ: «В последнее время вокруг Беларуси происходит много странных событий»

Российское издание – о ситуации вокруг назначения нового посла.

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Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что в отношениях России и Беларуси, возможно, намечается некий переломный момент. Об этом он пишет в статье «Похоже, действительно что-то назревает». Приведем несколько цитат.

О Бабиче

«Ветеран боевых действий, бывший глава правительства Чечни в сложные послевоенные годы, Михаил Бабич известен как жесткий и во многом бескомпромиссный государственный деятель. Его даже называют «ястребом» по аналогии с Америкой. Видимо, это связано с военным прошлым.

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Однако при этом широкой публике он известен мало. Должности полпреда в Приволжском федеральном округе или зампреда думского комитета по обороне — скорее роли второго плана, нежели повод говорить об очередном преемнике или кандидате в премьеры. Хотя примеров того, как малоизвестные чиновники получали высокие посты в современной истории немало».

Автор пишет об утечках, утверждающих, что темой закрытой встречи Путина и Лукашенко в Сочи было именно назначение Бабича послом в Беларусь.

О Лукашенко

«В последнее время вокруг Беларуси происходит много разных и во многом странных событий. В частности, вдруг заговорили, что Александр Лукашенко решил сделать ставку на белорусских националистов. Или что он откровенно поддерживает Киев.

Затем президент Беларуси на достаточно долгое время просто пропал. Появились слухи, что у него инсульт. Однако через нескольких дней Лукашенко вновь появился перед телекамерами живой и здоровый и прокомментировал все инсинуации в привычной для себя манере.

Вскоре после этого Лукашенко в очередной раз обрушился на Россию».

Дмитрий Дризе также упоминает о смене правительства в Беларуси.

О том, что может быть дальше

«Нет четкого ответа, что же происходит на самом деле. Но есть очень интересные версии. Среди таковых, в частности: лидер действительно не вечен, и нужно всерьез думать о передаче власти. Кому непонятно – преемников нет. Может быть, дыма без огня не бывает – нельзя исключать и проблем со здоровьем. Чтобы избежать хаоса, из Москвы присылают жесткого посла, которого уже называют генерал- губернатором, чтобы удерживал ситуацию в руках.

Есть даже почти фантастические теории — например, что Беларусь может войти в состав России».

Вывод

«Как бы то ни было, очень похоже, действительно что-то назревает. Это логично, хотя бы потому, что экономика Беларуси не может существовать без России. А она не имеет возможности поддерживать союзника вечно — денег нет».

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