Цитата дня. Пресс-секретарь Путина о новом после в Беларуси

Дмитрий Песков объяснил особый статус спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений, который получил назначенный послом России в Беларуси Михаил Бабич.

Об этом сообщает РБК.

«Это особый статус, это особый посол в особой для нас стране»

Добавим, что, будучи членом Совета безопасности РФ, Бабич в 2014 году принимал участие в вынесении решения о вводе в Крым российских военных.

Что Лукашенко выменял у Путина за назначение Бабича?