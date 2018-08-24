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Цитата дня. Пресс-секретарь Путина о новом после в Беларуси
Дмитрий Песков объяснил особый статус спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений, который получил назначенный послом России в Беларуси Михаил Бабич.
Об этом сообщает РБК.
Добавим, что, будучи членом Совета безопасности РФ, Бабич в 2014 году принимал участие в вынесении решения о вводе в Крым российских военных.
Что Лукашенко выменял у Путина за назначение Бабича?
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