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Политика
24.08.2018
Петр Гайдук
Анфимов – вовсе не глупец. И вот почему

Глава Госконтроля временно переквалифицировался в публициста и выступил в «Советской Белоруссии» со статьей, которую некоторые посчитали мракобесной. Но зачем он это сделал?

Фото Наша Ніва

Написание материалов с их последующей публикацией в служебные обязанности руководителя Госконтроля вроде бы не входит. Что же Леонида Анфимова заставило взяться за перо?

Вспомним контекст, в котором чиновник решил подработать публицистом. После разноса в Орше глава государства сменил руководство правительства и нескольких министров. Кресла номенклатурщиков старой закалки заняли довольно молодые чиновники, в том числе 37-летний министр экономики.

Леонид Анфимов, уже давно достигший пенсионного возраста, на фоне прежних зубров еще как-то смотрелся, но теперь рискует выглядеть динозавром, увещевания которого технократы из нового поколения будут воспринимать с улыбкой.

В этой ситуации нужно что-то делать, чтобы не стало уже поздно и власть не решила обходиться без него. Сам Александр Лукашенко дал главе Госконтроля возможность пойти в атаку. На представлении нового руководства правительства он напомнил: должен проводиться прежний курс, приватизация – это выбрасывание людей на улицу, реформы – шоковая терапия, а если есть проблемы – это потому что не выполняют поручения президента.

Чем не готовая тема к сочинению? Леонид Анфимов повторил основные тезисы главы государства, добавив туда личный наезд на доморощенных рыночников. Чем, возможно, преследовал две цели.

Во-первых, дал понять главе государства, что он по-прежнему верный и нужный ему солдат, готовый дать отпор неблагодарным детям.

Во-вторых, хайпанул, чем напомнил молодым чиновникам о необходимости считаться с его персоной.

Нести околесицу в Беларуси – не беда. На требование главы государства достигнуть до конца 2025 года ВВП в 100 миллиардов долларов бывший министр экономики Владимир Зиновский стал рассказывать о разработке плана по индустриализации страны (1740 инвестиционных проектов во всех районах страны!). И, наверное, если бы не ЧП в Орше, рассказывал бы об этом еще несколько лет – Александр Лукашенко ценит ретроградные идеи.

Для Леонида Анфимова, над которым потешается молодежь, все довольно просто. В этом году ему исполняется 64 года, поэтому задача ясна – нужно как-то отсрочить отставку: хоть на годик, хоть на месяцок.

 
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