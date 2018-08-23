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Общество
23.08.2018
Дмитриев объяснил, почему Анфимов стал лицом ретроградов в Беларуси

Лидер «Говори правду» прокомментировал статью главы госконтроля, который тот опубликовал в «СБ».

— Есть ли разница, кого поставить премьером в Беларуси? Да! Это подтвердил глава госконтроля Леонид Анфимов, открыв огонь по реформам на страницах газеты администрации президента в статье «Какими нам быть». А заодно пытаясь ответить на вопрос вместо Александра Лукашенко, — пишет Андрей Дмитриев в Facebook. — По мне, в конце названия стоит поставить «не надо». Ведь статья зовет нас назад в СССР. А главный совет людям звучит так: «больше работайте».

Понятно, что в такую газету просто так не попасть, поэтому статья не личная. Леонид Анфимов стал лицом ретроградов в Беларуси и выступил от их имени.

Они против реформ. Не просто из-за какой-то там идеологии, а потому что это угроза для их власти, денег, положения.

Еще чернила в указе на назначение премьером не высохли, а статья уже появилась. Ударить пока правительство еще слабое и упредить нежелательные шаги: сокращение госсектора и бюджетных вливаний, контрольных функций и контролирующих организаций.

Не буду оценивать статью Анфимова, в которой пассаж за пассажем в духе «плановая экономика опередила свое время» и «частная и государственная собственность никакой разницы». Вся она лишь об одном «менять ничего не надо, будьте благодарны и больше работайте». Главный страх, перестройка. Для главного контролера именно она, а не бездарное управление страной, развалила СССР. Теперь он пугает этим Александра Лукашенко.

Это возможно потому, что сам глава государства никак не ответит на вопрос, куда мы идем?

Есть его предвыборная программа-2015, на которую он, назначая Сергея Румаса, сам сослался. А там как раз сокращение контрольных органов, прекращение поддержки неэффективных предприятий, развитие бизнеса, дебюрократизация и повышение роли самоуправления. По сути, программа главы государства-2015, если ее выполнять, на 100% против того, что написал Леонид Анфимов. И, согласно ЦИК, за нее проголосовало 83,49%.

Анфимов тут в явном меньшинстве, а Лукашенко?

 
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