Крутой — самый молодой министр. Кто возглавил Минэкономики?

Новым министром экономики стал Дмитрий Крутой. Ему всего 37 лет. Его предшественник существенно старше — Владимиру Зиновскому было 63 года.

Фото belross.tv

До Крутого самым молодым был министр ЖКХ Александр Терехов, которому 40 лет. Кто же такой этот Дмитрий Крутой?

В официальной биографии указано, что Дмитрий Крутой родился в Белыничах в 1981 году. Но не нужно считать этот город родным для чиновника. Все детство парня прошло в Кличеве. Там он ходил в школу №1.

Дмитрий Крутой — самый высокий. Фото ok.ru

Дело в том, что в Кличеве работал отец будущего министра Николай Крутой. От 1989 до 1997 года он возглавлял Кличевский лесхоз. Потом Крутого перевели в Минск, где он возглавил Минское производственное лесохозяйственное объединение. А в 1999 стал председателем «Беллесбумпрома». Отец Крутого отвечал за всю деревообрабатывающую отрасль страны.

Когда Николая Крутого уволили, экономист Ярослав Романчук написал в своей колонке: «Увольнение Крутого — это бессмысленная попытка навести порядок в рамках системы, которая не работает».

Дмитрий Крутой продолжил линию отца. Он поступил и отучился на инженерно-экономическом факультете Технологического университета, там же окончил аспирантуру.

В 23 года Дмитрий Крутой попал в Министерство лесного хозяйства. Там он работал главным экономистом сектора оплаты труда и ценообразования. В 2006 году Крутой перешел на работу в Министерство экономики, но продолжал отвечать за лес.

Его новая должность звучала как заместитель начальника управления лесного комплекса главного управления агропромышленного и лесного комплексов Министерства экономики. В этом управлении Крутой отработал вплоть до 2014 года, когда был назначен заместителем министра экономики.

Таким образом фактически вся карьера Дмитрия Крутого была неразрывно связана с лесным хозяйством. Даже жена нынешнего министра работала в «Белгослесе». У Дмитрия и Марии Крутых двое детей.

Мария и Дмитрий Крутые. Фото ok.ru

Дмитрий Крутой — второй белорусский министр, зарегистрированный в фейсбуке. Пусть и к активности министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича ему еще далеко. В основном Крутой подписан на сообщества по самостоятельному изучению английского языка, несколько юмористических пабликов, а также на блог Владимира Корягина.

Четыре новых вице-премьера Беларуси: кто они?

Первое заявление Крутого в новой должности было о необходимости уменьшить зависимость белорусской экономики от внешних шоков. «Колебания российского рубля в последнее время серьезно влияют на макроэкономические показатели, мы эту зависимость, естественно, должны снизить», — отметил министр. Сказал он и о потенциальном вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию.