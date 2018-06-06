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Скандалы
06.06.2018
Ольга Слуцкая
Ковалкин: Громкие истории с взятками на высоком уровне — это лишь верхушка айсберга

Известие о том, что директор предприятия в ивацевичской колонии обвиняется в получении внушительной взятки, могло бы шокировать, если бы неделю назад с поличным при получении взятки не взяли помощника президента Беларуси.

В одном случае размер взятки – свыше 200 тысяч евро, во втором – 200 тысяч долларов. Сакральная цифра для белорусских чиновников, и невезучая, к тому же, иронизируют пользователи форумов.

Оба случая являются подтверждением того, что когда государство вмешивается в экономику и производством занимаются не частные компании, а госучреждения, крайне высоки коррупционные риски, отметил в комментарии «Салідарнасці» экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

Бывшего руководителя предприятия по производству мебели, которое работает в мужской колонии строго режима в «Исправительном учреждении №5», обвиняют в получении взятки от представителя французской компании за решение вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров о поставках за пределы страны мебели, производимой на белорусском предприятии. Получается , представитель французской компании хотел использовать наших заключенных как дешевую рабочую силу?

— Скорее, начальник колонии хотел использовать заключенных как дешевую рабочую силу и на этом заработать, — говорит Владимир Ковалкин. — Что касается французов, мы можем только догадываться, о чем они знали.

Собеседник «Салідарнасці» полагает, что громкие истории с взятками на высоком уровне — это лишь верхушка айсберга.

— Безусловно, то, что происходит, мы не знаем, иначе подчинение каждого первого руководителя госорганов приходилось бы отправлять на следственные действия, а может быть даже, и в суд.

Лучшим «лекарством» от коррупционных схем, по мнению эксперта, являются открытость и подотчетность органов госуправления.

— Первое правило: не должно быть вмешательства чиновников в экономические и бизнес-вопросы. Второе важное правило: максимальная приватизация. Других способов нет. Иначе коррупционные риски будут достаточно высоки, — заключил эксперт.

Реакция Байнета: «В деревнях людям по 36 рублей в месяц платят, а тут взятки по 200 тысяч»

Один из пользователей на форуме talks.by обратил внимание на то, что наши заключенные делают мебель, которую охотно покупают во Франции, еще и взятки приплачивают.

«Хотя тут, наверное, решает супернизкая цена при относительно нормальном качестве. Я сам уже лет 8 пользуюсь стулом, изготовленным ЗК, который я купил импульсивно, т.к. он стоил тогда около 6(!!!) долларов».

Многие удивляются сумме взятки:

«Тарифы из Дроздов приходят, наверное. Как с зарплатой — всем попиццот, так и с взятками — все по 200 тыщ»

«Население и чиновники живут в двух параллельных вселенных: в деревнях людям по 36 рублей в месяц платят, а тут взятки по 200 тысяч».

«Ну, а генпрокурор Конюк до сих пор считает, что обнародовать доходы госслужащих — это неэтично. Вот такая у них «борьба» с коррупцией».

 
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