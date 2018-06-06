Экс-директора колонии будут судить за взятку. Речь о 200 тысячах евро

Деньги бывший руководитель ивацевичского ИУ №5 получал от представителя французской компании.

Прокуратура Брестской области направила в суд Ивацевичского района для рассмотрения уголовное дело по обвинению бывшего директора «Исправительного учреждения №5» в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает сайт Генпрокуратуры, в период с 17 марта 2009-го по 4 марта 2013-й обвиняемый получил от представителя французской компании в качестве взятки 207365 евро. Предметом договоренности стало решение вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров о поставках за пределы страны мебели, производимой на белорусском предприятии.

Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Фото postalovsky-a.livejournal.com, 2013 год

Учредителем «ИУ №5» является Департамент исполнения наказаний МВД. Как сообщается на сайте учреждения, основными целями деятельности предприятия являются: привлечение осужденных к труду, обучение их массовым, общественно-значимым профессиям с целью скорейшей адаптации в обществе после отбытия наказания, а также выполнение заказов для государственных нужд.

Предприятие выполняет заказы по выпуску корпусной мебели.

Напомним, что 6 июня генпрокурор Александр Конюк сообщил о предъявлении обвинений помощнику президента Сергею Ровнейко, задержанному накануне с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов.