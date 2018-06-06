Помощнику Лукашенко, который «вел себя, как настоящий бандит», предъявлено обвинение

Помощнику президента Сергею Ровнейко предъявлено обвинение, сообщил генпрокурор Александр Конюк.

Фото пресс-служба Генеральной прокуратуры

— Ровнейко в настоящий момент предъявлено обвинение, он заключен под стражу, — заявил генеральный прокурор Александр Конюк.

Напомним, 30 мая пресс-служба КГБ рассказала о задержании помощника президента Беларуси — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Его взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

— Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить, — так уголовное дело прокомментировал Александр Лукашенко и добавил, что Ровнейко «вел себя как настоящий бандит».

5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов

TUT.BY поинтересовался у генпрокурора: единственное ли это уголовное дело, которое было возбуждено после изучения декларации.

— На моей памяти есть другие уголовные дела, когда декларации явились источником. Пока не буду приводить эти фамилии, — ответил Конюк. — Да, декларация зачастую является поводом, чтобы органы стали проводить разыскную деятельность. Для проверки в Генеральной прокуратуре есть специальное управление, которое этим занимается.

По мнению генпрокурора, «ничего чрезвычайного» в истории Ровнейко нет.

— Чрезвычайность в самом фигуранте. А так — это обычная практика.

Напомним, Александр Лукашенко, анонсировал и другие громкие коррупционные разоблачения.

Генеральный прокурор не захотел рассказывать подробно про уголовные дела, которые анонсировал президент. Он лишь сказал, что информация скоро появится, и эти дела появились вместе с Ровнейко.

— Мне нравится выражение Euronews: «No comments», — ответил Александр Конюк.