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Скандалы
30.05.2018
Салiдарнасць
5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов

Возглавлял областной Комитет госконтроля, курировал бокс.

Прием граждан в Слониме. Фото Гродзенская праўда

КГБ задержал помощника президента, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Чиновника взяли с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

«Салідарнасць» собрала несколько фактов о попавшем в коррупционный скандал помощнике президента.

Из контролера в инспектора

До назначения в 2015-м главным инспектором по Гродненской области, Сергей Ровнейко занимал должность председателя КГК по Гродненской области (до декабря 2012-го), а также начальника главного управления контроля за работой отраслей сферы материального производства Комитета.

Как Лукашенко напутствовал новых помощников

В 2015 году, назначая на должность новых помощников, глава государства обозначил для них приоритеты работы, сделав акцент на избирательной кампании:

— Организовывать выборы, работать на конечный результат вы должны теснейшим образом с губернатором. Это ваша первейшая задача.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что параллельно его помощникам предстоит отслеживать, «насколько предвыборный процесс соответствует законодательству и установкам, данным на совещании по актуальным внутриполитическим вопросам»:

— Вы должны жестко это контролировать. Надо аккуратно, спокойно провести эти выборы.

Рокировка 2017 года

В мае 2017-го указом главы государства Ровнейко был назначен на должность помощника президента – инспектора по Гродненской области. До этого он занимал должность главного инспектора.

Связана ли эта рокировка с тем, что чиновник к тому моменту (по утверждению КГБ) находился в поле зрения правоохранительных органов, остается только догадываться.

Курировал бокс

Сергей Ровнейко является председателем Гродненского областного отделения ОО «Белорусская федерация бокса». На этой должности чиновник запомнится необычной инициативой. Именно при нем областное отделение федерации учредило нагрудный знак «За содействие и развитие бокса в Гродненской области».

Одними из первых обладателей знака стали старейший действующий судья международных и национальных соревнований Валерий Панков и гендиректор гродненской табачной фабрики «Неман» Юрий Чернышев.

Чем запомнился в последние годы

Судя по заголовкам в областных и районных газетах Гродненщины, Ровнейко регулярно проводил приемы граждан. В одном из интервью чиновник отмечал низкий уровень правовой грамотности граждан:

— Есть обращения, которые не могут быть рассмотрены на уровне местных властей. Они относятся к деятельности правоохранительных органов, судебной системы. Люди порой смешивают моральные и юридические нормы, подменяют одни понятия другими. Назрела необходимость повышения правового сознания людей, начиная со школьной скамьи.

 
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