Почему в истории с задержанием помощника Лукашенко меньше всего думается про коррупцию

Ну вот и еще один пошел. В среду стало известно о задержании помощника главы государства по Гродненской области Сергея Ровнейко.

В этой истории, казалось бы, должно впечатлить всё. И уровень задержанного, и сумма взятки — 200 тысяч (!) долларов. Причем взяли чиновника с поличным, что лишний раз должно было продемонстрировать обществу, что борьба с коррупцией в Беларуси ведется непрерывно и бескомпромиссно.

Но почему-то в этой ситуации меньше всего думается про коррупцию. То, что чиновники один за другим оказываются за решеткой, будучи пойманными на суммах, которые простым белорусам и не снились, стало уже обыденным делом. В СМИ постоянно мелькают такие истории. И в этой связи напрашиваются совсем иные выводы.

— Бардак полный, взяточник на взяточнике сидит, — распекал в марте Александр Лукашенко вице-премьера Михаила Русого.

Тогда поводом для гневного спича главы государства стала ситуация в системе министерства лесного хозяйства, стоившая должности профильному министру Михаилу Амельяновичу.

— Поборы, откаты, подношения, махинации с бюджетными средствами до сих пор не изжиты в Беларуси, — перечислял Лукашенко грехи провинившихся.

И это действительно так. Коррупция настолько глубоко укоренилась в системе власти, что вряд ли там найдется много бессребреников. Поэтому первое, что приходит в голову, когда читаешь очередную новость о задержании коррупционера, это лишь вопрос: «Кому он мог перейти дорогу?»

Те, кто хоть немного знает, как устроена власть, прекрасно понимают, что борьба с коррупцией уже давно стала одним из способов устранения неугодных. Ну а то, что брал — это уже дело второе.

Вот только вопрос: кто в этом виноват? И его, наверное, стоило бы адресовать тому, кто когда-то сам гнобил власти за «ящик гвоздей». А спустя четверть века его правления высокопоставленные лица берут такие взятки, которые и не снились руководителям из «лихих девяностых».

5 фактов о Ровнейко – помощнике президента, задержанном за взятку в 200 тысяч долларов