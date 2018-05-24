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Общество
24.05.2018
Виктор Дубень
«Нормальные» белорусы в руководители не идут?

Два жизненных примера, почему люди в регионах отказываются становиться большими начальниками.

На днях озвучили красноречивую статистику: в прошлом году в Беларуси было выявлено и пресечено около 2 000 коррупционных преступлений. 780 чиновникам и управленцам были вынесены обвинительные приговоры.

В последнее время новости о задержании коррупционеров на том или ином предприятии или органе власти уже мало кого удивляют. Нарушения со стороны руководителей стали рядовым явлением.   

Почему складывается ощущение, что существует коррупционный конвейер

КГБ, МВД, Госконтроль, прокуратура и другие компетентные органы усердствуют в выявлении преступлений, но их количество как будто не уменьшается. Удивительно, но что-то не слышно о том, чтобы наверху всерьез пытались разобраться в причинах коррупции.

А ведь даже обыватели могли бы подсказать властям, что не так с выстроенной в стране системой управления.Например, почему на руководящих должностях не так много людей с высоким интеллектом и моральными принципами. Из этого разряда – два жизненные ситуации от наших родственников.

Пример первый

Райцентр в Могилевской области. У родственника лежит душа к его делу, он на протяжении многих лет неформальный организатор различных мероприятий в своей сфере. Его вызывают в райисполком: ценим вашу активность, предлагаем стать у нас начальником отдела. Тот отказывается.

Нам объясняет: не нравятся дурацкие совещания, потерял бы в зарплате – но не это остановило. Понял, что откажется, как только услышал, что нужно будет отвечать за проведение тендеров.

Родственник – честный человек, не воровал и воровать не собирается. Но знает, в какой стране мы живем, и прекрасно помнит дело Анны Шарейко. Успешный руководитель провела два года в тюрьме, пока наверху не осознали, что ошиблись, и не вернули ее на прежнее место работы.

Пример второй

Райцентр в Минской области, одно из немногочисленных промышленных предприятий. Родственница – высококвалифицированный специалист, давно работает начальником производства. В райисполкоме ей настойчиво предлагали должность директора, она отказалась.

В результате за последнее время на предприятии сменилось несколько руководителей. Сначала был мужчина предпенсионного возраста, затем молодой руководитель, работавший ранее в сфере идеологии. Обоих довольно быстро сменили, поскольку дела на предприятии шли хуже некуда.

Родственница буквально испытывала шок от того, как они вели дела с заказчиками, не просчитывая, будет ли выгода от заключенных контрактов.

Почему же она отказалась от поста директора? Потому что уверена: начнешь проявлять инициативу – замучают проверками и критиканством, дадут почувствовать себя «белой вороной». А возраст такой, что хочется пожить спокойно: «Какой нормальный человек на это согласится?»

У нас ведь как: предприятие загибается много лет? Да фиг с ним, руководителю ничего не будет. А если стали работать успешно, но вдруг сбавили обороты – жди неприятностей. 

***

Эти жизненные примеры вовсе не означают, что в руководители не идут ответственные и честные люди. Но недавние самоубийства директоров «Бобруйскмолоко»и «Купаловского», к сожалению, дают понять, что таких людей среди начальников очень немного и чувствуют они себя в нынешней системе крайне некомфортно.

В Беларуси выстроена весьма специфическая система, при которой руководящие должности могут занимать люди, чей интеллектуальный и моральный уровень позволяет им брать взятки по 100 долларов.

 
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