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Зацепило!
23.05.2018
Кирилл Иванов
Почему складывается ощущение, что существует коррупционный конвейер

Зацепило! Начало года обещает новые впечатляющие цифры.

Статистика по коррупционным делам, озвученная министром внутренних дел, заставляет задуматься. 780 обвинительных приговоров в 2017 году — это два вердикта в день. Без выходных и праздничных дней. Настоящий конвейер.

Это ощущение только усиливается, когда едва ли не ежедневно читаешь заголовки об очередном задержании. И речь, чаще всего, идет не о рядовых функционерах. 22 мая стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении директора одного из крупнейших госпредприятий фармакологии Беларуси. 23 мая сообщают о деле бывшего гендиректора РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм», подозреваемого в злоупотреблении служебными полномочиями.

Один пример, намекающий на существование массовой коррупции в Беларуси

Цифры, прозвучавшие в интервью руководителя МВД Игоря Шуневича, словно опровергают слова главы Администрации президента Натальи Кочановой, заявившей в апреле о «некоррумпированной власти» страны.

Но вряд ли от этого становится легче, учитывая тот факт, что за первые четыре месяца этого года количество выявленных коррупционных преступлений составило практически половину прошлогоднего «улова» силовиков.

 
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