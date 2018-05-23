Цифра дня. Количество осужденных за коррупцию чиновников в 2017-м

Красноречивая статистика для страны, третье десятилетие борющейся с коррупцией.

В 2017-м в Беларуси было выявлено и пресечено около 2 тысяч коррупционных преступлений. 780 чиновникам и управленцам были вынесены обвинительные приговоры.

Сумма ущерба по этим преступлениям составила 25 млн рублей, заявил в эфире «Беларусь 1» министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Глава МВД озвучил также данные за первый квартал этого года: выявлено 940 коррупционных преступлений, подозреваемыми по которым проходят 360 человек.