Две цитаты: Почему Лукашенко и правительство по-разному видят ситуацию с зарплатой

Хотя говорят вроде одно и то же.

Министр экономики Владимир Зиновский озвучил, что для правительства увеличение зарплаты до 1000 рублей – это не та задача, которую нужно выполнить «любой ценой». И в первую очередь, на белорусских предприятиях должна расти производительность труда, а лишь затем – средняя зарплата.

– Безусловно, зарплату, пенсии надо повышать. До 1000 рублей средней зарплаты в целом и не менее 800 рублей в бюджетной сфере. Но надо понимать, что модернизированные предприятия должны выплатить долги, которые были взяты... То есть, сокращение внешних долгов и повышение зарплаты – это то, куда уйдут дополнительные средства, – на днях министр заявил в интервью телеканалу ОНТ.

Примечательно, что это коренным образом отличается от того, что не так давно заявлял Александр Лукашенко.

— Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю тысячу в конце года. А надо выдавливать в течение года, каждый месяц, они обязаны это делать, — заявил Лукашенко в марте, заслушивая отчет правительства.

И возмутился, что до сих пор не увидел графика роста зарплаты на 2018 год:

— Хочу губернаторов предупредить, не только премьер-министра, — смотрите, нарветесь. Наверное, слишком хорошо вы живете и слишком далеко оторвались от людей… Поэтому напрягайтесь, экономьте на чем хотите, но зарплату людям платите. Я предупредил.

Требование непременно повысить зарплату и «перестать держать народ в черном теле» Лукашенко повторил и на совещании правительства 4 мая.

И вот вдруг оказывается, что увеличение зарплаты до 1000 рублей – «это не та задача, которую нужно выполнить любой ценой».

Впрочем, справедливости ради отметим, что требуя увеличить заработки, глава Беларуси тоже иногда упоминает о необходимости повышать эффективность труда. Вот только из приведенных цитат отлично видно, насколько по-разному трактуют это Лукашенко и члены его правительства. Хотя, казалось бы, все говорят одно и то же.

Разница в том, что когда Лукашенко вещает об увеличении зарплат с одновременным ростом производительности труда, он имеет в виду, что надо сделать и то и другое. А когда правительство говорит о том, что без второго невозможно первое, это означает, что если уж не получится с производительностью, то не обессудьте и по поводу зарплат. И что-то подсказывает, что не получится.