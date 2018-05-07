Министр экономики: зарплаты в Беларуси не будут повышать «любой ценой»

Глава министерства Владимир Зиновский в интервью телеканалу ОНТ рассказал, на что правительство потратит «лишние» деньги.

По словам чиновника, экономический рост в первом квартале 2018 года составил 5,1% при гораздо более скромном прогнозе – 3,5%. Эти дополнительные средства министр предлагает использовать «разумно и соблюдая баланс».

– Безусловно, зарплату, пенсии надо повышать. До 1000 рублей средней зарплаты в целом и не менее 800 рублей в бюджетной сфере. Но надо понимать, что модернизированные предприятия должны выплатить долги, которые были взяты... То есть, сокращение внешних долгов и повышение зарплаты – это то, куда уйдут дополнительные средства, – заявил Зиновский.

Глава Минэкономики считает, что увеличение зарплаты до 1000 рублей – это не та задача, которую нужно выполнить «любой ценой». И в первую очередь, на белорусских предприятиях должна расти производительность труда, а лишь затем – средняя зарплата.

Власти займутся предприятиями с получками в 300 рублей, чтобы белорусы не уезжали на заработки