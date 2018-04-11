Коротко и ясно: что может ожидать падающий белорусский рубль

В среду белорусский рубль продолжил падать вслед за российским. На этой неделе доллар уже укрепился на 5,4%, евро — на 6,6%. Чего ждать дальше?

Экономист Либерального клуба Антон Болточко констатирует: поскольку возникли проблемы в финансовом секторе России, основного торгового партнера нашей страны, то не могло не обойтись без негативных тенденций и в Беларуси.

– Но и в России, и в Беларуси негативные тенденции вызваны краткосрочной паникой, возникшей на фоне неопределенности геополитической ситуации. Поскольку присутствует непредсказуемость дальнейших действий определенных внешнеполитических игроков, инвесторы минимизируют риски и страхуются. А мы уже пожинаем плоды всего этого, – говорит эксперт в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi».

Чего ждать от белорусского рубля дальше?

– В среднесрочной и долгосрочной перспективе ситуация у нас пока выглядит достаточно стабильной. Сложно прогнозировать, но на данный момент белорусский рубль чувствует себя устойчиво. При этом существует достаточно высокая непредсказуемость, которая находится за пределами Беларуси, и на которую мы повлиять не можем, – считает экономист Либерального клуба.

Антон Болточко не исключает, что со временем белорусский рубль даже может отыграть потери – пока они не такие уж значительные.

– Но повторю, пока слишком много неопределенности в геополитическом плане. Слишком много решений еще не принято, которые скажут, в какую сторону будет развиваться ситуация – в положительную или отрицательную, – подчеркивает собеседник.