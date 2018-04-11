Заржавело. Курс белорусского рубля упал из-за российского еще больше

Ослабление российского рубля из-за американских санкций тянет национальную валюту вниз.

Если еще в понедельник доллар и евро по курсу Нацбанка стоили 1,97 и 2,42 белорусских рубля соответственно, то – уже начиная со вторника – рубль ушел в крутое пике: американская и европейская валюты резко подорожали – до 2,02 и 2,48 рубля.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, нисходящая траектория национальной валюты продолжилась и в среду. В частности, курс доллара вырос до 2,06, а евро – до 2,55 рублей!

Отметим, что с начала активного колебания курса российской валюты белорусский рубль упал в цене по отношению к доллару и евро ориентировочно на 5%.

Напомним, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более 15 млрд долларов за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более 17 млрд.

Сегодня в России курс доллара превысил 64 рубля впервые с декабря 2016 года. Как уже прошелся по этому поводу российский Telegram-канал «ЪЪ»: «На открытии торгов курс евро сходил на отметку 80 руб, а курс доллара – до 64 руб. Щемящее чувство нарастающей стабильности в экономике...»

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