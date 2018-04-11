Заржавело. Курс белорусского рубля упал из-за российского еще больше

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Трамп пригрозил России «умными ракетами», а через 40 минут смягчился
Оппозиционные политики почтили память погибших в теракте в минском метро. Фотофакт
Вынесен приговор жителю Мозыря, который при задержании ранил трех милиционеров
Кочанова: Белорусскую власть нельзя назвать коррумпированной
Зачем Дмитриев и Короткевич встречались с главой Конституционного суда?
Латынина: «Английского судью редко можно привести в бешенство, но Терлюку это удалось»
Государыня Рыбка
Исполнилось 7 лет со дня теракта в минском метро
Крах фаворита: «Рома» разгромила «Барселону» и вышибла её из Лиги чемпионов
«Минчанка» проиграла в финале еврокубка, но заслужила похвалу за геройство вопреки
Лукашенко: «Это головотяпство, когда из БМП, крупнокалиберного пулемета расстреливают солдата на стрельбах»
Племянник-милиционер написал заявление на дядю-чиновника
В Витебске мать осужденного устроила травлю подполковнику милиции
Лукашенко подарили портрет, созданный из его слов. Фотофакт
Маршрутчики «продаются» вокзалам. Что меняется для пассажиров
«Я с ними разберусь за сутки». Лукашенко предложили назвать некоторые СМИ «иностранными агентами»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Парализовали работу». После нагоняя от Лукашенко силовики нагрянули в колхозы
После слов Макея его супруга может рыдать два дня
Что делает президент, когда слышит анекдот про себя. + 2 анекдота
Как Лукашенко вдруг «заметил» проблему, которую власти и создали десять лет тому
Самый оригинальный вопрос для Лукашенко

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Новое шоу на БТ: задай один вопрос президенту и получи бесплатно три вопроса от КГБ!»
Что самое печальное в новом постановлении о тунеядцах
Похоже, вот он — главный вопрос для президента!
ЪЪ: «Нам с вами долголетие точно не грозит»
Латынина: Минфин США уволил Дерипаску и Вексельберга с поста олигархов
Как власти неожиданно создали тысячи рабочих мест и что из этого выйдет
Не там легли спать или не с тем проснулись? О чем забыл рассказать Макей
Романчук: «Алё, Леонид Константинович Заяц!»
Как владельцев агроусадеб выставили с выставки в Минске
Белорусская экономика растет быстрее российской. Что это значит?
Что подтолкнуло руководителя сельхозпредприятия на Шкловщине к суициду?
Коля Лукашенко – главный юный спортсмен страны. Правда или нет?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Первые аисты, первые цветы, первые кабриолеты
Как в белорусской деревне в Пасхальную ночь жгут костры – чтобы Христос нашел дорогу в дом
Паводка на Палесьсі. Захапляльныя фота з дрону
Три «пасхальные» и очень откровенные фотосессии от мировых звезд
Каково это – обнажиться с тремя тысячами незнакомцев в центре города
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
13 рецептов от Лукашенко, как питаться белорусам. В картинках
Клаудиа Шиффер и другие звездные любительницы загорать топлесс
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
11.04.2018
Евгений Федоров, Илья Горин
Заржавело. Курс белорусского рубля упал из-за российского еще больше

Ослабление российского рубля из-за американских санкций тянет национальную валюту вниз.

Если еще в понедельник доллар и евро по курсу Нацбанка стоили 1,97 и 2,42 белорусских рубля соответственно, то – уже начиная со вторника – рубль ушел в крутое пике: американская и европейская валюты резко подорожали – до 2,02 и 2,48 рубля.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, нисходящая траектория национальной валюты продолжилась и в среду. В частности, курс доллара вырос до 2,06, а евро – до 2,55 рублей!

Отметим, что с начала активного колебания курса российской валюты белорусский рубль упал в цене по отношению к доллару и евро ориентировочно на 5%.

Напомним, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более 15 млрд долларов за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более 17 млрд.

Сегодня в России курс доллара превысил 64 рубля впервые с декабря 2016 года. Как уже прошелся по этому поводу российский Telegram-канал «ЪЪ»: «На открытии торгов курс евро сходил на отметку 80 руб, а курс доллара – до 64 руб. Щемящее чувство нарастающей стабильности в экономике...»

«Эта история надолго». Как на Беларуси отразится «черный день» российской экономики?

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:27)
Главное
Три причины, почему Лукашенко еще долго может не захотеть приходить на БТ
Заржавело. Курс белорусского рубля упал из-за российского еще больше
Перепалка на заседании СБ ООН с упоминанием Маркса, который бы «в гробу перевернулся»
Почему перемены в Беларуси идут медленно: прав ли Макей?
«Завтра 50 миллионов американцев поймут, как хреново они живут, и побегут за визами в Беларусь»
Что сказал глава Facebook на пятичасовом выступлении в Конгрессе
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY