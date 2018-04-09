«Эта история надолго». Как на Беларуси отразится «черный день» российской экономики?

В России из-за новых американских санкций падает рубль и дешевеют акции компаний. Как это повлияет на белорусскую экономику?

В пятницу 6 апреля США ввели новые санкции в отношении отдельных компаний и граждан России. Они предусматривают арест активов лиц, попавших в санкционный список, в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан и организаций на сотрудничество с ними.

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В понедельник 9 апреля в России ощутили последствия новых санкций.

50 богатейших россиян потеряли за день почти 12 миллиардов долларов

Состояния 50 богатейших россиян сократились почти на 12 миллиардов долларов на фоне падения российского фондового рынка из-за новых санкций США. Об этом пишет журнал «Форбс», на сайте которого публикуется таблица за последние сутки.

За сутки состояние бизнесмена Олега Дерипаски, попавшего в санкционный список, сократилось более чем на один миллиард долларов. Почти столько же потерял его партнер по «Норильскому никелю» Владимир Потанин, который под ограничения не попал.

Крупные финансовые потери из-за обвала рынка понесли Сулейман Керимов, Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Владимир Лисин, Роман Абрамович, Вагит Алекперов и Алексей Мордашов.

Главный экономист «Альфа-банка»: «На фондовом рынке полноценный обвал»

Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова рассказала «Новой газете»:

— На фондовом рынке происходит полноценный обвал, на валютном рынке движение пока более контролируемое, но ситуация развивается негативно. Было бы странно, если бы при падении рынка акций на 10% валютный рынок не отреагировал бы соответствующим образом.

Но с девальвацией 2014 года, когда рубль упал в два раза, нынешняя ситуация ничего общего не имеет. Последние американские санкции — это очень крупное событие. По реакции рынка видно, что к этим мерам никто не был готов. Когда публиковался «кремлевский список», у всех были совершенно другие ожидания.Что будет происходить дальше, предсказать очень сложно, но санкции вышли на новый уровень.

Кремль негодует

Пострадавших от санкций бизнесменов могут позвать на встречу с Путиным, Кремль назвал санкции США отступлением от рыночной экономики, а МИД рефлекторно пообещал адекватно ответить. Но в России нет крупного бизнеса у американских компаний, а те, что есть, и их дочерние компании — тоже являются крупными работодателями, пишет «Новая газета».

Иосуб: «Ослабление российского рубля — вещь достаточно неприятная для белорусской экономики»

В Беларуси курс российского рубля резко снизился и достиг годового минимума.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб так прокомментировал ситуацию Onliner.by: «Это самые действенные и самые жесткие санкции с 2014 года, когда американцы их начали вводить».

— Традиционно ослабление российского рубля — вещь достаточно неприятная для белорусской экономики, учитывая, что Россия — это основной рынок нашего экспорта (если исключить сырьевой экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов). Снижение российского рубля к белорусскому делает белорусские товары дороже на российском рынке. И если российский рубль со временем не восстановится к белорусскому, то это может грозить снижением экспорта в Россию со всеми вытекающими, – сказал Вадим Иосуб.

– В общем, эта история надолго. И падение российского рубля надолго. Он может частично отыграть падение, но вряд ли он восстановится к уровням, которые были в середине прошлой недели.

Значит ли это, что белорусский рубль будет и дальше сильно укрепляться к российскому?

— Нет, совершенно не значит. Для этого нет экономических причин. Возможное развитие событий — это снижение белорусского рубля к доллару и евро и выравнивание к российскому рублю. Это тренд на какую-то среднесрочную перспективу. Сказать, что будет в ближайшие несколько дней, довольно затруднительно, – ответил аналитик.

Романчук: «Рецессия российской экономики – это гарантия рецессии белорусской, причём ещё более глубокой»

Экономист Ярослав Романчук предрекает в Facebook проблемы для белорусской экономики.

– Российское правительство уже обещало компенсировать лицам в списке американских санкций потери от американских санкций. А это отвлечение десятков миллиардов долларов из бюджета или госбанков. Вкупе с оттоком капитала из России, огромными военными расходами, жёстким торговым протекционизмом гарантирует стагнацию и даже рецессию экономики.

Кремль уже заявил о необходимости повысить налоги. Это значит, что российская экономика неизбежно попадёт в рецессию. Можно, конечно, попробовать стимулировать её рублёвой эмиссией. Можно конфисковать вклады – во имя борьбы «за светлые идеалы» Кремля. Можно ввести ещё больше запретов на импорт товаров, на денежные переводы. Но всё это поможет российской экономики, как мёртвому припарка.

Для Беларуси происходящее в России критически важно с точки зрения динамики наших экономических процессов. Рецессия российской экономики – это гарантия рецессии белорусской, причём ещё более глубокой. Если не во второй половине лета, то точно осенью стоит ожидать резкого ухудшения состояния внешней торговли, потери валютной выручки и накопления токсичных активов внутри страны.

Это значит резкое ухудшение состояния крупных промышленных предприятий, которые в начале года увеличили объём выпуска более чем на 10%. Это резкое давление на BYN-рубль, необходимость ускорения девальвации, как вынужденная мера по адаптации к слабеющему RUR-рублю.

Кремлю сейчас не до финансовой поддержки белорусской госплановой экономики. Пришло время логики военных времён. Пришло время окопов в информационной, гибридной, товарной, финансовой и сырьевой войны. Белорусы со своим мировоззренческим «лишь бы не было войны» представляются пацифистами вчерашнего дня. Война идёт. Набирает обороты. Нас неизбежно накроет. Главное, чтобы только не в военном плане.

Критически важно сегодня думать о том, как, с чем войти в поствоенный мир. Ибо этот мир будет принципиально отличаться от того, который мы имели в 1990-ых, когда под фанфары начинали проекты «Союзное государство» и «Таможенный союз».