Курс российского рубля резко снизился

Американские санкции против российских олигархов ударили и по валютному рынку.

В понедельник на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро незначительно укрепились – на 0, 012 и 0,022 белорусского рубля соответственно.

А вот российский рубль резко сдал назад: его курс обвалился на 0,0355 белорусского рубля – и достиг минимального значения в 2018 году.Российские акции и облигации также сильно обесценились.

Эксперты связывают такое падение с американскими санкциями, введенными 6 апреля. В список попали семь российских олигархов и 12 компаний, к которым они имеют отношение, а также 17 чиновников.