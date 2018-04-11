Трамп пригрозил России «умными ракетами», а через 40 минут смягчился

И все в Твиттере.

В среду президент США в своем Twitter по поводу ситуации вокруг Сирии, отреагировал на угрозу России сбивать американские ракеты, которыми Пентагон может атаковать объекты армии сирийского президента Башара Асада.

Твит первый, грозный

«Россия грозит сбивать любые и все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят - хорошие, новые и «умные». Тебе не стоит быть партнером Газового Животного - Убийцы, который травит своих людей и наслаждается этим».

Твит второй, миролюбивый (через 40 минут после первого)

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая времена холодной войны. Для этого нет никакой причины. Россия нуждается в нашей помощи ради своей экономики - это было бы очень легко сделать. Нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?»