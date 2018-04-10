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Политика
10.04.2018
Семен Печенко
Карбалевич: «Сегодня для Лукашенко не то время, когда можно отвечать на неприятные вопросы»

Политолог — о заявлениях, прозвучавших на встрече Лукашенко с государственными СМИ.

Политический обозреватель Валерий Карбалевич считает не случайным тот факт, что на встречу с главой государства не пригласили журналистов из независимых СМИ, а само мероприятие не транслируют в прямом эфире.

— Наверное, сегодня не то время, когда можно отвечать на неприятные вопросы, — подчеркнул эксперт в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi».   

На встрече с журналистами Александр Лукшенко снова заявил о том, что «тунеядский» декрет был сугубо его инициативой.

— Это больной вопрос для него. Он действительно был инициатором и от этого не откажешься. И Лукашенко нужно сохранить лицо. Отсюда и его слова о том, что сама идея сохраняется.

Заявления главы государства о преимуществе частной собственности над коллективной собеседника «Салідарнасці» не удивили:

— Тут он ничего нового не сказал. За двадцать с лишним лет он по-разному высказывался об эффективности и частной собственности, и госсектора. Но тут вопрос: если приватное, и правда, эффективней колхоза, то почему у нас до сих пор действуют колхозы?

Ответ на этот вопрос, по мнению политолога, кроется в том, что Лукашенко не хочет радикальных перемен в экономике. Отсюда и частое напоминание о необходимости эволюционного пути, а не резких перемен:

— Лукашенко интересует экономика в плане сохранения власти, а не с точки зрения экономической эффективности. Поэтому у нас и сохранились колхозы, так как такая патерналистская модель государства является оптимальной для сохранения власти. То есть, власть — это главное. Лукашенко считает, что контролируя экономику, он контролирует общество. Если все станет частным, он утратит этот контроль и, как итог, власть.

При этом, отметил собеседник, в изменившихся экономических условиях власти пытаются использовать частный бизнес в своих интересах:

— В прошлом году был принят ряд мер по поддержанию частного сектора, по либерализации экономики. Я думаю, что это было вызвано событиями весны 2017-го. Увидев массовое недовольство людей, Лукашенко принял решение поддержать в определенной мере частный сектор.

Эксперт убежден, что при этом власть преследует в первую очередь собственные цели:

— Я думаю, что Лукашенко заинтересован в развитии бизнеса. Но этот процесс должен быть контролируемым, только в тех размерах, которых разрешат власти и только в тех объемах, которые позволят финансировать государственный сектор.

Вопросик на миллион: «У них там в Администрации нет зеркал?»

 
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