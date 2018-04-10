Лукашенко: «СМИ одним ударом могут подмять так, что становится страшно»

Глава государства посетил Белтелерадиокомпанию и рассказал журналистам госСМИ, как им работать.

«Не факт, что ядерное оружие мощнее»

По словам Лукашенко в современном мире на первый план выходят не вооруженные столкновения, а информационные войны.

— Не факт, что ядерное оружие мощнее, — цитирует слова Лукашенко БЕЛТА. — Средства массовой информации одним ударом могут подмять так, что становится страшно,

«Дальше работать по-старому нельзя»

Общаясь с журналистами, Лукашенко вспомнил о своем последнем визите в Белтелерадиокомпанию.

— Не знаю, как у вас, но у меня бешеная ностальгия. Давно я у вас не был. В былые времена я очень часто бывал здесь. Наверное, это хорошее чувство. Поэтому давайте договоримся, что я не на пресс-конференцию пришел, а у нас здесь состоится честный и откровенный разговор, — заявил он. — Мы все делаем одно дело. Поэтому для меня очень важно, чтобы состоялся откровенный разговор. Вы ведь не только журналисты, но вы — граждане. Сознательные, образованные, информированные граждане Беларуси.

По словам Лукашенко, он рассчитывает на пользу от этого разговора.

— Чтобы я ушел с чем-то отсюда, и чтобы вы, покинув эту студию, сделали выводы и, может, взяли для себя что-то на вооружение исходя из этого разговора, — отметил глава Беларуси.

Необходимость этого откровенного разговора, по его словам, назрела давно.

— Дальше работать по-старому нельзя. Я не хочу сказать, что там все было плохо. Без того плохого и хорошего не было бы нового этапа.

«Мы уже исчерпали ресурс революций»

Лукашенко также рассказал, что является сторонником эволюционного процесса.

— Революции очень дороги, затратны и с тяжелыми последствиями. Мы уже исчерпали ресурс революций. Нам они уже не нужны. Надо эволюционировать. Но тем не менее, как говорил классик, мы должны стоять на плечах прошлых поколений и взять оттуда все лучшее, — заявил он.

«Задача нового закона о СМИ — защитить людей от ложной деструктивной информации»

По мнению Лукашенко, достать молодежь из телефонов и компьютеров и заставить читать газету уже вряд ли получится.

— Но в таком случаем в интернете мы должны предложить им нечто интересное, правильное и объективное, — заявил он. — Пробудить интерес, удержать читателей, зрителей — это ваша задача. Грамотно расставьте приоритеты и подумайте о тематическом, жанровом разнообразии телеканалов, газет, чтобы привлечь людей разных возрастов и настроений.

Лукашенко также высказался по поводу нового закона о СМИ. По его словам, он призван «защитить наших людей от потока непроверенной, ложной, деструктивной информации».

«СМИ превратили в оружие»

Высказался Лукашенко и об информационных войнах.

— Именно информационные войны стали отличительной чертой XXI столетия. Средства массовой информации превратили в оружие. И, знаете, это оружие мощнее, чем ядерное. Потому что малый заряд в виде какой-то новости мгновенно охватывает всю планету.

По его словам, в этих условиях главная задача, которую ставит время, — это борьба за умы и души людей.

— Если мы не овладеем умами и душами белорусов, мы суверенную и независимую страну в таком классическом виде никогда не построим. Пресса, телевидение, интернет поглощают наше время и заполняют сознание. Любая информация распространяется со скоростью звука. И позитивная, и негативная. И все это превратилось сегодня в информационную войну. И мы это видим повсеместно.

«В обиду мы себя не должны давать как в военном, так и в информационном отношении»

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь — исключительно мирная страна.

— Никакая агрессия никогда не будет исходить с нашей земли. Но и в обиду мы себя не должны давать как в военном, так и в информационном отношении. Горячей войны быть не может сегодня. Все начинается с вас. На передний план выходите вы — журналисты. Ваша задача формировать конструктивное общественное мнение через своевременную и объективную подачу материала, искренний и вдумчивый диалог с аудиторией.

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«Если бы мы по этой шоковой терапии прошли, страны бы сегодня не было»

Глава государства уверен, что правильно поступил, что не повел Беларусь по пути шоковых реформ и преобразований.

— Мне уже вас не надо убеждать в этом. А тогда мне приходилось это делать. Всем рассказывать, что не спешите, у нас свои особенности, своя жизнь. Мы строим свою страну. Не надо бежать за Россией в том числе по гайдаровским реформам. Если бы мы по этой шоковой терапии прошли, страны бы сегодня не было. Без труда ничего не будет. Никакой рынок не спасет, — отметил он. — И мы не болтовней создали независимую Беларусь, а реально. С нами считаются!

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«С БНР не все очевидно»

Среди вопросов, которые были заданы Лукашенко от интернет-пользователей, прозвучал и вопрос о роли БНР и придании 25 марта статуса государственного праздника.

По словам главы государства, белорусам еще предстоит понять роль БНР. Глава государства отметил, что как историк по образованию обращался к этой теме, изучал существующие мнения. Александр Лукашенко пришел к выводу, что в Беларуси пока не понимают, что такое БНР и какую роль она сыграла.

И вообще в этой части белорусской истории не все очевидно. С одной стороны, создатели БНР хотели единства для страны, с другой — обращались за помощью к немецкому кайзеру.

И отметил, что разговоры о том, чтобы сделать 25 марта государственным праздником, преждевременны и пока он находится на посту президента, этого не будет.

— У нас есть День Независимости (3 июля — «Салідарнасць»), и если бы мы тогда не победили, то действительно никакой независимости не было бы.

«Когда-то меня упрекали, что я не рыночник. Господь с вами!»

Говоря о частной собственности, Лукашенко отметил, что она, как правило, эффективнее коллективной, однако к этому вопросу необходимо подходить эволюционно.

— У нас нет вот этой эйфории по поводу частной собственности. Вы хотите, чтобы за одну ночь была частная собственность вместо государственной? Это системные изменения. Но нигде не написали конкретно, что за системные изменения. Потому что это будет предполагать то, что народ никогда не поддержит. К этому надо идти спокойно. Когда-то меня упрекали, что я не рыночник и не сторонник частной собственности. Господь с вами. Я все время в материальном производстве работал и жил среди крестьян. Я знал, что такое свое. Свое всегда эффективнее, чем колхозное и так далее.

Однако проблема, по словам Лукашенко, не в нем, а в белорусах.

— Мне говорят: то изменить, это… Я публично сказал — вопрос не во мне. Если вы это хотите, я приму решение за день. А вы этого хотите? Ладно, хотите. А вы к этому готовы, вы это можете осуществить, вы это выдержите или нет? Жизнь показала, что и к частной собственности, к изменению нашей системы модернизации надо подходить эволюционно. Никаких революций. Потому что это больно и не факт, что мы попадем в точку.

«Я хочу смотреть только свои каналы. Я слишком националистичен в этом плане»

Лукашенко также поставил перед журналистами задачу.

— Очень прошу вас и жесточайшим образом требую: сделайте телевидение лучше. Чтобы картинка была и подача материала. Чтобы журналист сказал два предложения, но в точку. Я хочу смотреть только свои каналы. Я слишком националистичен в этом плане.

«Вы могли, вместе со мной, конечно, посеять полный хаос и бардак в стране»

Лукашенко особо отметил, что журналисты госСМИ в непростые годы сумели сохранить внутренний стержень.

— Я считаю, что в мире вы лучшие. И не потеряйте это, — отметил Лукашенко. — Вы могли, вместе со мной, конечно, посеять полный хаос и бардак в стране. Но вы придерживались какого-то стержня. Так всегда в жизни должно быть. Старшие журналисты это точно понимают. Вы от него не отошли, не заврались. Я вас не подвел к тому, чтобы вы продавались за копейку.

«Чиновника, который не разговаривает с журналистом, мы заменим»

Чиновники должны уметь разговаривать с журналистами и предоставлять им необходимую информацию, уверен Лукашенко.

— Я не знаю, как это вы будете делать, но если я услышу или в интернете прочитаю, что чиновник не разговаривает с журналистом и не предоставляет ту информацию, которую должен, и прежде всего основным нашим журналистам и средствам массовой информации, вносите немедленно предложения о его замене. Потому что второй раз будет очень больно для него.

Лукашенко отметил, что порой из-за неумения чиновников прокомментировать какую-то проблемную ситуацию это приходится делать ему, чтобы «расхлебывать эту грязь».

— Если ты пришел министром, заместителем, руководителем предприятия, будь добр разговаривать с журналистами, как бы ни было трудно и сложно.