«Это была моя идея, мне ее никто не подсказывал». Лукашенко рассказал, что делать с тунеядцами

Похоже, главу государства ничего не учит. Он снова высказался о полумиллионе неработающих и потребовал, чтобы тунеяцы оплачивали услуги здравоохранения и ЖКХ.

Об этом речь зашла во время встречи с журналистами госСМИ.

В частности, Лукашенко отметил, что проблема тунеядцев есть не только в Беларуси, но и других странах, к примеру, в России. И подчеркнул, что основная суть декрета №1 в том, чтобы люди работали и оплачивали предоставленные государством услуги, в том числе здравоохранения, ЖКХ, сообщаетБЕЛТА.

Глава Беларуси вновь констатировал, что около полумиллиона человек трудоспособного возраста в стране не работают. В их числе и те, у кого проблемы с законом.

— Вот что главное — заставить их работать. И это была моя идея, мне ее никто не подсказывал, — отметил глава государства, говоря об инициировании декрета №1.