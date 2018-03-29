Лукашенко похвалил «зверский характер» Домрачевой и обратился к паралимпийцам: «Вы просто красавцы!»

Глава государства вручил госнаграды победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане.

— В этом зале собрались настоящие, мужественные люди. На зимних Играх мы были свидетелями ожесточеннейшей борьбы не только на стадионах, но и в судейских кулуарах. Даже в межгосударственных отношениях, — сказал глава государства, сообщает БЕЛТА.

И отметил, что олимпийское золото в женской эстафете стало для кого-то неожиданностью, но не для белорусских болельщиков: «Наши девчонки молодцы».

Александр Лукашенко отметил и победы биатлонистки Дарьи Домрачевой на последовавших после Олимпиады этапах Кубка мира: «Должен сказать тебе как человек неравнодушный ко всем нашим спортсменам, что это были победы особые. Мне показалось, что таких у тебя вообще не было в карьере. Они отличались от всех предыдущих. В одной гонке ты вообще показала, как говорят в народе, зверский характер, когда в такую гору… сзади только пыль столбом снежная стояла. А последняя гонка - масс-старт - это вообще была гроссмейстерская гонка».

— Я это говорю как пример того, как надо бороться, но для тренеров это урок. Представьте, если бы Домрачева в такой форме подошла к Олимпиаде. Там бы, наверное, золото осталось только у белорусской команды. Это тот пример, которому мы должны следовать, учиться.

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Особую благодарность глава государства выразил паралимпийцам:

— Вы просто красавцы! Я, например, не мог оторваться от экрана, глядя на все ваши гонки. Я болел за вас не меньше, чем за наших олимпийцев. Вы настолько мощно выступали, что трудно представить, что человек, который имеет все возможности, так бы выступил. Я ждал вас здесь для того, чтобы поздравить и вручить заслуженные награды. Очень вам благодарен за тот вклад, который вы внесли в развитие спорта и прославление нашего государства.

На этой же встрече Лукашенко прошелся по мужчинам-биатлонистам, сказав, что те «стреляют хуже девчонок».