«Полсекунды Домрачевой потрясли мир»: драматичная победа белоруски в Контиолахти

9 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия) Дарья Домрачева одержала победу в спринте.

Казалось, шансы на первое место чемпионка Олимпиады-2018 упустила на «стойке», когда последний выстрел ушел в «молоко». Но основные конкурентки тоже не смогли отстреляться чисто.

В результате главной угрозой для победы Дарьи Домрачевой стала немка Франциска Хильдебранд, которая ни разу не промахнулась и после второго огневого рубежа показывала результат на 17 секунд лучше, чем у белоруски, которая к тому времени уже финишировала.

Но на дистанции биатлонистка из Германии, даже зная график Домрачевой, не смогла удержать перевес. В итоге Хильдебранд показала результат на 0,5 сек. хуже, чем у примы белорусского биатлона.

«Газета.Ру» сопроводила рассказ об этой гонке заголовком «Полсекунды Домрачевой потрясли мир». И действительно: столь драматичная развязка впечатлила публику.

Результаты других белорусских биатлонисток:

11.Надежда Скардино +35,3 (0-0)

15.Ирина Кривко +51,9 (0-0)

46.Динара Алимбекова + 1.51,3 (0-1)

64.Надежда Писарева + 2.19,2 (1-1)

10 марта в Контиолахти состоятся супермикст и смешанная эстафета, а 11-го – масс-старт.