Лукашенко – про мужчин-биатлонистов: «Такого позорища в стране быть не должно»

«Не могут на уровне пробежать 10 км и стреляют хуже девчонок».

Шальных денег в вопросе финансирования спортивной отрасли в Беларуси ожидать не стоит, но показанный результат будет достойно оплачиваться, заявил Александр Лукашенко на встрече с участниками зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года, сообщает БЕЛТА.

— Мы накануне крупного совещания у президента по зимним видам спорта. Оно готовится министром и главой Администрации. Мы подробнейшим образом, детально разберем те недочеты, ошибки и упущения, которые у нас есть в зимних видах спорта, сделаем соответствующие выводы. Уже немало сделано. Уже выстраивается система. Никаких дурных, шальных денег не будет. За результат будем платить. И для подготовки мы также денег не пожалеем.

Но и тренеры, и спортсмены должны понимать, что всякие там разъезды за границы — закатки, раскатки и прочее — это тоже ушло в прошлое. Столько, сколько надо в горах готовиться, столько и будете готовиться. Но должен быть результат.

Глава государства также резко высказался в отношении выступления на Олимпиаде мужской команды по биатлону:

— Такого позорища, как в биатлоне у мужиков, в стране быть не должно. Тем более, что настораживает, мы ведь сверху падаем вниз. Меня вообще поражает, когда мужик не может на уровне других пробежать 10 км. А еще хуже — стрелять не умеет, хуже девчонок. Это что за мужики, что это вообще за подготовка и что это за тренер?

По его словам, есть над чем работать и в сфере инваспорта, несмотря на то, что на Паралимпиаде был показан хороший результат:

— Нужен хороший подбор спортсменов. И это дело тренеров. Мы договорились, что создадим соответствующие фонды, выделим средства. Мы также спортсменов обеспечим, которых вы отберете для результата.

Но за результат спросим. Иначе быть не может. Ибо будет так, как у лыжников — сказки мне рассказывали в течение пяти лет. Доросли до того, что на одной петле у здоровых мужиков они уже проигрывали 45 секунд. Это что за гонка?