«Как бы в результате этой заботы о пассажирах проезд не подорожал»

Белорусы — о нововведениях для маршруток нерегулярного сообщения.

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Напомним, с 26 февраля в Беларуси изменены правила работы междугородних маршруток. Из-за нововведений с понедельника некоторые частники даже приостановили перевозки.

«Они беспредельщики! Давно нужно было их заставить работать по закону», — в один голос говорят сотрудники фирм, выполняющих регулярные междугородние рейсы по Беларуси о своих конкурентах — «нерегулярщиках». Те же, в свою очередь, заявляют, что недавние изменения в законодательстве их «притесняют».

«На деле, как обычно, развод». В чем главная проблема с междугородними маршрутками

А что думают на этот счет граждане — те, кто непосредственно пользуется услугами международных маршруток?

Надо заметить, что мнения на этот счет тоже разделились. Некоторые поддержали «правильных» водителей: «Я за честную конкуренцию. Регулярщики не должны страдать из-за хитровыдуманных», — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

Те, кто посчитал нововведения правильными, высказали следующие аргументы:

«Условия и требования к работе должны быть одинаковы, что к госам, что к частникам (средним), что к «индивидуалам».

«Я на маршрутке не езжу, но как они летают по трассе, дух захватывает. Нарушение за нарушением. Неужели никто в салоне не может сделать замечание, что в данном месте обгон запрещен. Ведь людей везешь, а не дрова».

«Кстати, когда к нерегулярщикам приходит конкурент — регулярный перевозчик с автопарком, — цена в регионе становится на процентов 30 меньше».

Один из комментаторов вспомнил историю, как все начиналось: «Раньше, лет 8 или 10 назад, все междугородние маршрутчики были регулярщиками, отправлялись с автовокзала, билеты в кассе и т.п. Но у автовокзалов стояли бомбилы, бывшие таксисты, которые купили себе микроавтобусы и работали без всякого оформления. Они на подступах к автовокзалу перехватывали пассажиров, ставили цену ниже, чем у регулярных перевозчиков, давали пассажирам свои номера телефонов, предлагая звонить напрямую и т.д. Там из этих бомбил сформировались настоящие кланы. У них все было поделено между собой и чужаку было туда уже не влиться. Мигом колеса попробивают или еще что утворят.

Но за них не по-детски взялась налоговая. Тогда кому-то в голову пришла идея — открыть ИП под нерегулярку. Налоговая растерялась — вроде все по закону, налог платят, чеки дают. Доказывать, что нерегулярка по сути является регуляркой — оно надо? Хлопот много, а толку не очень.

Но тут этих «нерегуляров» начали вытеснять от автовокзалов. Наставили знаков, запрещающих остановку, запретили въезд на территорию и т.д. Тогда «нерегуляры», к тому времени уже кое-как набившие клиентов, стали перемещаться в другие места, подбирать пассажиров на остановках, созваниваться по телефону и т.д. Как только они ушли от автовокзалов, их количество стало неуклонно расти, поскольку бывший клан уже не мог обеспечить тот надзор, который был раньше у автовокзала в отношении чужаков. Начались войны, которые не прекращаются и по сей день.

Регуляры же, видя, что власти ничего не делают с нерегулярами, понимая, что на нерегулярных перевозках работать стало выгодней, потихоньку потянулись с автовокзалов под флаг нерегуляров. Основная причина этого: у нерегуляров, в отличие от регуляров, возможностей уходить от налогов в сто раз больше, выплаты меньше на порядок, соответственно — куда больше чистый доход».

И все же большинство комментаторов считает нововведение неправильным, мотивируя тем, что страдают в первую очередь клиенты:

«Периодически пользуюсь маршруткой Минск-Слуцк-Минск. Разных служб. Впечатления только положительные. Забирают от ближайшей остановки возле дома, не опаздывают, перезванивают... Я за маршрутки в том виде, в котором они есть сейчас. Мне не надо отправление от вокзала. Мне все равно — регулярные или нет...»

«Регулярные» — это всего лишь слово, которое никакого отношения не имеет к качеству оказываемой услуги. Что толку, что облтрансы регулярные?»

«Да хоть раком перевозчик пусть станет, но, если в итоге поездка выгоднее пассажиру — пусть он это выгодное и использует. Перебивают клиентов нерегулярщики? Пускай снижают цены регулярные. И пассажиры будут очередь занимать чуть ли не с ночи туда, где дешевле».

«Никакого желания нет садиться в автопарковские маршрутные автобусы, корявые сидухи, еле едут (экономят топливо), досужие контролеры посреди дороги, которые смотрят на тебя, как на преступника какого-то или словно денег им должен. Ясное дело выбираешь то, что комфортнее и быстрее! Почему людей у нас пытаются лишить выбора во всем?!»

«Пусть покажут убитые автобусы регулярщиков, ездящие по маршруту ДС Дружная — Мачулищи. А потом пусть их владелец поведает, как он с таким металлоломом на колесах тендер умудрился выиграть? Вся система Минтранса — это сплошная коррупция и кумовство.

И эти люди будут рассказывать нам о соблюдении законности. Так вот по закону больше половины регулярщиков, как частных, так и государственных, вообще не имеют права возить пассажиров, так как их машины не соответствуют условиям лицензии на пассажирские перевозки. А вот как они их получили, это уже вопрос к Следственному комитету».

«Минтранс решил всех маршрутчиков прижать к ногтю, а в итоге страдают пассажиры. Получается, теперь чтобы уехать из Слуцка в Минск, мне нужно садиться на автобус, ехать на вокзал и покупать билет на «Икарус» или госмаршрутку? При том, что последние лет 15 я езжу в Минск только на маршрутках. Забирают с остановки, ближайшей к дому, и рейсы каждые полчаса. Система отлажена годами. Люди работают на себя, платят налоги. И нам хорошо и удобно — надо в Минск — заказал по телефону — и можешь уехать ближайшим рейсом при наличии свободных мест. А теперь, как понимаю, придется вспомнить студенческие времена и старый добрый автостоп. И да, нам будут рассказывать дяди и тети из правительства о том, как в стране раскрепощают деловую инициативу».

«Как бы в результате этой заботы о пассажирах проезд не подорожал. Или автовокзалы уже готовы пойти на снижение стоимости своих услуг? Объемы-то обещают вырасти».