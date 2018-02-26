«На деле, как обычно, развод». В чем главная проблема с междугородними маршрутками

Коротко о проблеме.

С 26 февраля в Беларуси изменены правила работы междугородних маршруток. Из-за нововведения с понедельника некоторые частники (например, в Полоцке и Новополоцке) приостановили перевозки.

Лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко опубликовал пост своего знакомого, который объяснил, в чем главная проблема маршрутчиков. Вот что тот пишет:

«Вышел новый декрет номер 3, призванный якобы облегчить ведение бизнеса в разных сферах. На деле как обычно — развод. Мы совершаем регулярные перевозки, и нас контролирует госоператор СТС (по gps, расписание и т.д. Смартфоны мы сами покупали по $ 250, именно ту модель, которая была определена ими). Межгород был сам по себе. Нерегулярка. Сами купили автобусы, в которых мягкие салоны, вай-фай, телевизор, на зиму отопление в салоне, на лето кондиционер. Накатали маршруты, создали свою сеть диспетчеров. Бесплатный заказ по телефону, через интернет или приложение. Заберут там, где удобно тебе. Много заказов — выехало много машин. Мало — меньше. Нормальный частный бизнес.

А теперь Минтранс заявил: будем считать вас регуляркой. Вот вам оператор облтранс, gps, жесткое расписание, продажа билетов только через кассы вокзалов, посадка пассажиров только с терминала вокзала, заезд на терминал платный. Заказ билетов платный, только по телефону. Вокзалы — отдельная тема. 100% убыточны. Сидят на картотеке. Значит, вся выручка идёт в первую очередь на налоги. Потом з/п и коммуналка. И только потом расчет с перевозчиками. Люди по 15 лет ждут деньги. Вот бизнес администрирование по-государственному...».