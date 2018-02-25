Маршрутки приостанавливают работу после введения новых правил перевозок

Одной из первых прекратило работу маршрутное такси «999» Слуцк-Минск.

— В связи со вступлением в силу изменений внесенных в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» мы вынуждены приостановить деятельность. Очень надеемся, что скоро всё станет на свои места. Приносим свои извинения, — сообщил kurjer.info Андрей Прищепа, индивидуальный предприниматель, представитель службы маршрутного такси «999».

Солигорские маршрутчики заявляют, что завтра будут работать и смогут забирать случчан с кольца, если от них будут заказы.

Напомним, в соответствии с изменениями в законе «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» с 26 февраля маршрутчики теперь не могут выступать операторами, будет один оператор — госконтора, зарегистрированная в Логойском районе. Маршрутки должны победить в конкурсе на перевозку, потом заключить договоры с оператором. Стоимость проезда может вырасти, пишет издание.

Как сообщает TUT.BY, в Полоцке и Новополоцке междугородние перевозки приостановили сразу два крупных частных перевозчика, которые объединяли ипэшников и небольшие фирмы.

— У нас по 25 отправлений в день из Полоцка — Новополоцка в Минск и столько же обратно. Также по 10 оборотных рейсов из Новополоцка в Витебск, — рассказал Дмитрий, перевозчик компании «Полоцкий экспресс». — Работу с 26 февраля мы приостановили, информация об этом размещена в соцсетях и на сайте компании. Отменили поездки и наши конкуренты — компания «Новый поворот», они тоже оповестили своих пассажиров через интернет.

Ранее заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко опроверг информацию о том, что водители частных маршруток в связи с принятием новых правил перевозок окажутся без работы.