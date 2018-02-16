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Общество
16.02.2018
Петр Гайдук
«Считайте, как хотите». Что вытворяют на нынешних выборах избиркомы

Театр абсурда во всех уголках нашей страны.

«Салідарнасць»собрала информацию об удивительных событиях, происходящих на местных выборах.

Фото ideaby.org

Наблюдатели фиксируют «карусели»

С наблюдателями кампании «Правозащитники за свободные выборы» граждане делятся особенностями организации так называемых «каруселей».

– Работаю в одной из столичных школ и столкнулся вот с чем. Администрация школы поставила карандашом какую-то пометку в паспорте и попросила явиться на четыре избирательных участка в округе и проголосовать за желательного кандидата вместо незнакомых мне людей, – сообщил человек, из определенных соображений не назвавший себя. – Дело организовано так: я приходил на избирательный участок, подавал комиссии свой паспорт. Штампа прописки, который относил бы меня к этому участку, разумеется, нет.

Комиссия замечала метку и давала мне расписаться в списке о получении бюллетеня напротив имени избирателя, которое, разумеется, не совпадало с моим и было мне незнакомо. Я ставил дату и подпись – везде свои, – получал бюллетень, голосовал и опускал его в урну. И так на четырех участках. Вместе со мной участки обходили и другие сотрудники школы.

Так молодой человек проголосовал на избирательных участках, расположенных в Минске в средних школах №185 и №201, а также в гимназиях №4 и №39.

Накануне лидер ОГП Анатолий Лебедько, как уже писала «Салiдарнасць», застал на одном из избирательных участков Центрального района группу из семи женщин, которых организованно привезли микроавтобусом к гимназии № 34. Увидев позже, что их снимают на телефон, женщины стали удирать.

ЦИК объявляет данные по голосованию по всей стране – но не везде такой учет ведут 

По крайней мере, в этом уверяет Барановичская городская избирательная комиссия.

По данным Центризбиркома в Беларуси за три дня досрочно проголосовало более 18% избирателей. Логично, что ЦИК судит об этом по поступающей с мест информации. Но в Барановичской городской избирательной комиссии заявили intex-press.by, что данных по досрочному голосованию… у них нет!

 – Не собираем мы такие сведения, никому мы не звоним, – заявили там.

Председателя горизбиркома Татьяну Латышеву журналисты в комиссии вообще ни разу не застали. После их вопроса по телефону та сказала, что занята и бросила трубку.

Студенты не знают, что делать с бюллетенями

Во время голосования в общежитии №1 Белорусского государственного лингвистического университета большинство студентов не знало, что делать с бюллетенями. Кто-то выходил из кабинки и нес заполненный бюллетень члену комиссии, кто-то вообще сразу бросал незаполненный  бюллетень в урну, сообщают «Правозащитники за свободные выборы».

Уровень современной политической культуры белорусов воистину впечатляет.

Избирком лишил Костусева должности председателя партии БНФ

Избирательная комиссия, которая изготавливала информационные листовки о кандидатах в депутаты по Шкловскому городскому округу № 54, не указала часть важных биографических сведений о кандидате в депутаты Григории Костусеве. В том числе о том, что он является председателем партии БНФ.

Лидия Ермошина в этом проблемы не увидела.

Тысячи призраков участвуют в голосовании

Такой вывод можно сделать из информации наблюдателей.

Наибольшее расхождение в явке избирателей наблюдатели зафиксировали в Минске на участке № 27 Карбышевского избирательного округа № 50. Там, по сведениям наблюдателей, проголосовало всего 9 человек, однако по протоколу комиссии — 123, сообщает компания «Право выбора».

Подобные расхождения фиксируются на многих участках, где есть независимые наблюдатели.

Чтобы исключить факт подлога, что является уголовным преступлением, председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич попросил избирком участка №12 Академического округа №48 пролистать журнал с подписями избирателей.

– Списки мы вам не покажем! Считайте это как хотите. Ничего мы не будем перед вами листать. Кому надо – тому будет открыто, отреагировала председатель участковой комиссии Светлана Кисляк, пишет «Белорусский партизан».

Напомним, в Конституции записано, что выборы должны проводиться открыто и гласно.

Упс! Лукашенко проголосует на выборах за «тунеядца»?

 
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