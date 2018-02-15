Наблюдатели разыскивают семерых карусельщиц из Минска

Их накануне сняли на видео представители Объединенной гражданской партии в Центральном районе белорусской столицы.

«Зафиксировал карусельщиц на округе Николая Козлова! – пишет в Facebook лидер ОГП Анатолий Лебедько. – 7 женщин организованно проголосовали в гимназии № 34 и ждали, когда их подхватит бусик... Всем смотреть! Особенно наблюдателям Центрального района – может, увидите их еще у себя. Некоторые ретировались бегом. Гюльчитай, открой личико».

Напомним, сейчас в Беларуси проходит досрочное голосование, которое уже бьет рекорды по явке. Николай Козлов – заместитель председателя ОГП и наблюдатель от партии, накануне уже заявил, что «приписки просто ужасающие».

– Мы постараемся, может, завтра-послезавтра сделать какие-то конференции, обратиться к общественности и обратиться к комиссиям с тем, чтобы они прекратили, не таясь, бесстыдно фальсифицировать выборы, – сказал он в интервью телеканалу Белсат.