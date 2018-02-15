Упс! Лукашенко проголосует на выборах за «тунеядца»?

Кого увидит в списке кандидатов глава государства, когда придет 18 февраля на избирательный участок?

Александр Лукашенко, по всей видимости, представляет электорат Веснянского избирательного округа №39, к которому относится жилой городок «Дрозды». На местных выборах четырехлетней давности он голосовал здесь на избирательном участке №1 в Белорусском государственном университете физической культуры.

Вероятно, глава государства придет туда и в этот раз. Правда, проголосовать за себя не сможет.

Фото Виктор Толочко, Sputnik

Каких же кандидатов увидит в бюллетене Александр Лукашенко? Это директор гимназии №16 Георгий Кушнеров, работник Минского завода холодильников Михаил Фиткович, и.о. директора фонда «Идея» Павел Самусев и… безработный Виталий Коваль.

Вчитаемся в данные о последнем кандидате: временно не работает, дохода в 2016 году не было, владеет легковым автомобилем.

Два года назад лучший хоккеист Беларуси-2012 завершил профессиональную карьеру. «Хотелось немного отдохнуть и поразмыслить о дальнейшей жизни», – объяснил Коваль несколько недель назад журналистам в интервью, где также сказал, что пока остается безработным.

Фото Вадим Замировский, TUT.BY

Вполне очевидно, кандидат за свою хоккейную карьеру заработал столько, что может не работать очень долгое время, при этом заплатив немало налогов. Но с сожалением приходится констатировать: в терминологии чиновников Виталий Коваль – «социальный иждивенец».

Он, по всей видимости, подпадал под действие прежнего декрета «о тунеядстве» и может подпасть под действие нового декрета №1, который касается людей трудоспособного возраста.

А по поводу них у чиновников вполне ясные планы.

— Полагаю, что эти люди так или иначе должны чем-то заниматься в своей жизни. И если он не работает, не учится, или, например, не воспитывает детей, то надо его привлекать на рынок труда, давать ему в руки новую профессию или предлагать ему другие варианты занятости, — заявил недавно начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун.

Виталию Ковалю срочно нужно искать работу, иначе он рискует оплачивать услуги ЖКХ по полной стоимости. Для справки: в Минске в дефиците водители, повара, слесари, уборщики помещений.

В связи с предстоящим приходом Александра Лукашенко на избирательный участок просматривается две интриги. Первая – поднимется ли у него рука проголосовать за коллегу-хоккеиста, пусть тот и «тунеядец»? Вторая – дойдет ли, наконец, до главы государства, что с его идеей в отношении «иждивенцев» что-то не так?