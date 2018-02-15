Упс! Лукашенко проголосует на выборах за «тунеядца»?

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Ермошина выбрала единственного
Уволен министр спорта Шамко, который недавно сорвался на журналисте
Военный аналитик: белорусская авиация достойна книги рекордов Гиннесса в вопросе «латания дыр»
Обложка дня. Шоу «Кандидат»
МИД озвучил детали смертельной аварии с участием белорусского дальнобойщика в Польше
Наблюдатели разыскивают семерых карусельщиц из Минска
Парк высоких технологий «взял психологическую планку»: «Бог даст и новые успехи»
Видеофакт: за что Путин предложил расцеловать рабочего
В результате стрельбы в школе во Флориде погибли 17 человек
Два польских водителя дрались на трассе – их насмерть сбил белорусский дальнобойщик
Белорусские баскетболистки победили полек в квалификации ЧЕ-2019
Антикризисный управляющий украл с обонкротившегося витебского предприятия более $ 7000
Дзяўчына са Слоніма не здолела адказаць на пытанні па-беларуску на кастынгу «Міс Беларусь»
Главная надежда Беларуси в женском фристайле. И это не Алла Цупер
Еще новости >


САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Минчанка: «Я едва не потеряла ребенка из-за работодателя. А теперь он идет в депутаты»
Коля и три женщины из ближайшего окружения Лукашенко. Фотофакт
Неожиданное требование Лукашенко по «жесткому наказанию», которое может коснуться его самого
Диалог Лукашенко и легендарного футбольного тренера: «Ты» против «Вы»
Класковский: «Чувство самосохранения подсказывает Лукашенко, что надо потихоньку отгребать от Москвы»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Экономист объяснил, при каких условиях белорусская экономика способна расти на 5-8% в год
Love is… Версия Ермошиной
Мнение дня: «Страшно, ведь эти люди — в правящей элите — вообще не понимают, как устроен мир»
Орехъ: «Простудился Путин – а голова болит у всех»
5 фактов об Управлении делами президента, чью роль и значение усилят
Пластический хирург: «Мужья приводят своих жен и требуют сделать им грудь нужного размера»
«Даже селедка – деликатес». Техничка рассказала о своих доходах и расходах
Экс-капитан сборной Германии: «Соболенко через два-три года войдет в ТОП-10»
Минчанка: «Я едва не потеряла ребенка из-за работодателя. А теперь он идет в депутаты»
Латынина: «Писец Дерипаске, писец Трампу, писец всем»
Маленький секрет самой «благополучной» страны в Европе
Поротников: «Крупнейшие силовые ведомства нашей страны серьезно больны»
Три любопытных факта о помощнике Лукашенко по вопросам «от земли и до неба»
Актер Харланчук: «Какие у ОМОНовца были причины избивать? Ему нож к горлу приставили?»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Зіма. Нясвіж
Первый и пока единственный бело-красно-белый знаменосец на Олимпиадах
Блондинки с «белорусским следом» в окружении «видных» российских мужчин
В лечкомиссии робот-хирург провел операцию — впервые в истории Беларуси
Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)
Белорусский сахар в Москве стоит в полтора раза дешевле, чем в Минске
Сара едет. В Перу!
Крановый завод выпустил очень актуальный «мужской» эротический календарь
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
15.02.2018
Руслан Горбачев
Упс! Лукашенко проголосует на выборах за «тунеядца»?

Кого увидит в списке кандидатов глава государства, когда придет 18 февраля на избирательный участок?

Александр Лукашенко, по всей видимости, представляет электорат Веснянского избирательного округа №39, к которому относится жилой городок «Дрозды». На местных выборах четырехлетней давности он голосовал здесь на избирательном участке №1 в Белорусском государственном университете физической культуры.

Вероятно, глава государства придет туда и в этот раз. Правда, проголосовать за себя не сможет.

Фото Виктор Толочко, Sputnik

Каких же кандидатов увидит в бюллетене Александр Лукашенко? Это директор гимназии №16 Георгий Кушнеров, работник Минского завода холодильников Михаил Фиткович, и.о. директора фонда «Идея» Павел Самусев и… безработный Виталий Коваль.

Вчитаемся в данные о последнем кандидате: временно не работает, дохода в 2016 году не было, владеет легковым автомобилем.

Два года назад лучший хоккеист Беларуси-2012 завершил профессиональную карьеру. «Хотелось немного отдохнуть и поразмыслить о дальнейшей жизни», – объяснил Коваль несколько недель назад журналистам в интервью, где также сказал, что пока остается безработным.

Фото Вадим Замировский, TUT.BY

Вполне очевидно, кандидат за свою хоккейную карьеру заработал столько, что может не работать очень долгое время, при этом заплатив немало налогов. Но с сожалением приходится констатировать: в терминологии чиновников Виталий Коваль – «социальный иждивенец».

Он, по всей видимости, подпадал под действие прежнего декрета «о тунеядстве» и может подпасть под действие нового декрета №1, который касается людей трудоспособного возраста.

А по поводу них у чиновников вполне ясные планы.

— Полагаю, что эти люди так или иначе должны чем-то заниматься в своей жизни. И если он не работает, не учится, или, например, не воспитывает детей, то надо его привлекать на рынок труда, давать ему в руки новую профессию или предлагать ему другие варианты занятости, — заявил недавно начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун.

Виталию Ковалю срочно нужно искать работу, иначе он рискует оплачивать услуги ЖКХ по полной стоимости. Для справки: в Минске в дефиците водители, повара, слесари, уборщики помещений.

В связи с предстоящим приходом Александра Лукашенко на избирательный участок просматривается две интриги. Первая – поднимется ли у него рука проголосовать за коллегу-хоккеиста, пусть тот и «тунеядец»? Вторая – дойдет ли, наконец, до главы государства, что с его идеей в отношении «иждивенцев» что-то не так?

 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:15)
Главное
Упс! Лукашенко проголосует на выборах за «тунеядца»?
Как и почему могли погибнуть российские наемники в Сирии?
Невзоров: «Вот на фига расстреляли Чикатило?»
«Александр Григорьевич повторил то, что сделал Иван Грозный»
Чем слова Равкова о «семи днях в петле» шокируют помимо самого факта трагедии в Печах
Обложка дня. Шоу «Кандидат»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY