«Это открывает ящик Пандоры». Почему «кремлевский список» угрожает Беларуси

Эксперт назвал три сценария, по которым белорусы могут пострадать от американских санкций.

В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий прокомментировал «кремлевский доклад», опубликованный Минфином США, в котором оказалось 210 человек из окружения Владимира Путина.

– Публикация этого списка пока что не предполагает автоматического введения санкционных мер, – поясняет собеседник. – Но, насколько мне известно, конгресс Соединенных Штатов намерен использовать этот список, чтобы вводить точечные персональные санкции – как против самих фигурантов этого списка, так и тех активов, которые им принадлежат.

По словам эксперта, существует несколько вещей, которые могут угрожать Беларуси в этой ситуации.

Первое – это то, что закон, в рамках которых опубликован кремлевский список, имеет экстерриториальный характер.

– То есть, американские власти имеют возможность вводить санкции не только против российских компаний, но и против любых третьих физических и юридических лиц. И это главный вызов для Беларуси, потому что наша страна находится в союзе с Россией, а почти все российское руководство внесено в этот список, не говоря уже о бизнесменах вроде Гуцериева.

Арсений Сивицкий напоминает, что, по оценкам Forbes, около 22 российских олигархов имеют активы и экономические интересы в Беларуси.

– Это, в определенном смысле, открывает ящик Пандоры, потому что никто не знает, какие предприятия окажутся под санкциями, – замечает он.

Вторая проблема для Беларуси заключается в том, что буквально за два дня до публикации списка, США намеревались ввести дополнительные ограничения против оборонно-промышленного комплекса России.

– Как известно, около 90% белорусского ВПК идет на экспорт в Россию. Как детали, так и готовые комплектующие – например, оптика или шасси Минского завода колесных тягачей. И здесь тоже могут возникнуть проблемы, – считает эксперт.

Третья проблема – самая важная, по мнению собеседника, касается скорее не экономической, а военно-политической сферы.

– Вопрос заключается в том, как Россия будет реагировать на эти санкции. У нее нет инструмента для симметричного реагирования на такой список, зато она может отреагировать, используя свой военно-политический инструментарий. Это может быть некая дестабилизация обстановки, или обострение конфликта на Донбассе или в Сирии.

И здесь для Беларуси возникают серьезные риски, потому что Россия будет требовать со стороны своего союзника выполнения обязательств и стратегических уступок. Это может быть как организация военного присутствия России на территории Беларуси, так и переориентирование торговых потоков на Россию или же приватизация важных белорусских предприятий.

По мнению эксперта, если в Беларусь откажется идти на эти уступки, то разногласия будут нарастать, особенно во второй половине 2018 года.

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