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Комментарии
30.01.2018
Илья Горин
Telegram-реакция: «Парни, мы знаем, где ваше бабло. И забрать его — как два пальца»

«Салiдарнасць» собрала мнения аналитиков российских политических Телеграм-каналов по поводу доклада Минфина США и его фигурантов, в отношении которых в ближайшее время могут быть введены санкции.

Караульный: «Разве этого от нас хотел Бог? Разве этого хотел Путин?»

«Ну, хорошо. А вот скажите мне, где разница между Минфином США и Международным олимпийским комитетом? Когда МОК объявляет, что Шипулин, Ан и Устюгов не допущены к играм, вы грустите. А когда Минфин США не допускает к «играм» Ротенберга, Тимченко и Чемезова, то вы радуетесь?

Разве этого от нас хотел Бог, когда стремился к мировому балансу? Разве этого хотел Путин, когда создавал многополярность?!»

338: «Аж сердце закололо»

«Среди фигурантов «списка олигархов» — предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов и даже создать «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Бедные, аж сердце закололо. Удар просто тяжелейший для страны».

Ѣѣ: «Венедиктов ошибся в прогнозах примерно в 10 раз»

«Итого, Венедиктов ошибся в прогнозах примерно в 10 раз — он писал, что «коридор персонального санкционного списка — 20-25 человек».

Skabeeva: «Но открывает список все равно Вайно»

«Олигархи» наши на сайте Минфина США перечислены в алфавитном порядке, систематизированы, давно посчитаны. Открывает список Александр Абрамов, закрывает Гавриил Юшваев.

С чиновниками — сложнее, черт ногу сломит, никакой логики. Ни алфавитного, ни иерархического, никакого порядка. Но открывает список все равно Вайно».

Ѣѣ: «То есть, парни, мы знаем, где лежит ваше бабло»

«Вот, кстати, полная версия списка:

Точнее — это его открытая часть. А есть еще секретная, что автоматически означает, что сна и покоя лишатся очень и очень многие.

Список подготовлен «финансовой разведкой» Минфина США. То есть, парни, мы знаем, где лежит ваше бабло, и забрать его у вас — ну вот как два пальца».

Министр финансов США

Антискрепа: «Где Набиуллина? Никто не видел?»

«1. Мы заявляем свое категорическое «фи» включению в санкционный список таких персонажей, как Игорь Шувалов, Виталий Мутко, Аркадий Дворкович, Антон Силуанов и особенно Максим Орешкин. Эти блестящие «профессионалы», оставаясь на воле, могли бы принести неизмеримо больше пользы Америке в новой холодной войне с Россией.

2.Разрешилась интрига с включением в список «жертв рэкетира Путина»: Петра Авена, Михаила Фридмана, Виктора Вексельберга, Аркадия Воложа, Елены Батуриной, Глеба Фетисова и, простите, Владимира Евтушенкова. Теперь до нас будут доноситься отголоски предьяв этих «уважаемых» людей своим лоббистам в Вашингтоне.

3.Попадание в список таких господ как Арас Агаларов или Дмитрий Рыболовлев настраивает нас на ожидание новых вбросов компромата против Дональда Трампа.

4.Где Набиуллина? Никто не видел?

5.Ждем санкционной конкретики в Законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

«Кремлевское досье»: российские бизнесмены на грани истерики

 
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