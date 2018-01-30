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Политика
30.01.2018
Минфин США представил «кремлевский доклад», где перечислены 210 человек из окружения Путина

Документ передан конгрессу в рамках закона о санкциях в отношении России.

В список российских чиновников, политиков и бизнесменов, связанных, по данным Вашингтона, с российскими властями и лично с президентом РФ Владимиром Путиным, попали 210 человек. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался перечень.

По данным агентства, в «кремлевский доклад» внесены имена 114 высокопоставленных российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов, имеющих состояние более миллиарда долларов.

Среди олигархов упомянуты: предприниматели Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Михаил Фридман. Кроме того, в список включены создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

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В перечне названы директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава ФСБ Александр Бортников. Руководство администрации президента также вошло в список. В «кремлевском докладе», в частности, упомянуты руководитель АП Антон Вайно, его первый заместитель Алексей Громов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков.

«Интерфакс» добавляет, что отдельной частью доклада является список предприятий, имеющих долю государства более 25% и выручку более 2 млрд долларов.

Отметим, что доклад не означает немедленного наложения новых санкций. Однако эксперты считают, что упоминание в списке может осложнить ведение бизнеса для фигурантов. В частности, новые меры, которые вводит Вашингтон, грозят урезать доступ этих лиц к операциям с зарубежными финансовыми институтами.

Закон «О противодействии противникам США посредством санкций», подписанный Дональдом Трампом в августе, обязывал министра финансов представить в конгресс доклад с оценкой антироссийских санкций и их последствий не позднее 180 дней с даты его вступления в силу.

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