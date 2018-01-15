Девушки из службы делового протокола, а также Басков, Лопырева и Королева на приеме Лукашенко

Минские и московские гости, которые отметились 12 января на президентском мероприятии в честь старого Нового года.

Вообще, на приеме хватало известных имен, отмечает Наша Нiва. Присутствовали Анатолий Ярмоленко и Ядвига Поплавская, певица Алена Ланская, бывший хоккеист Ярослав Чуприс.

Алена Ланская, Ядвига Поплавская, Таисия Повалий, Анатолий Ярмоленко

Не обошлось и без постоянных гостей на мероприятиях с участием Александра Лукашенко. Были и Ксения Санкович, и Дарья Шманай. А также блондинка из службы делового протокола президента Беларуси, которая недавно досталась Владимиру Путину. Дело, напомним, было чуть более месяца назад в Минске на саммите Организации договора о коллективной безопасности.

Первая справа — Ксения Санкович, вторая — Дарья Шманай, третья — та самая блондинка

Ксения Санкович и Наташа Королева

Виктория Лопырева (с цветами) и Николай Басков

В рамках приема состоялся концерт звезд белорусской, российской и украинской эстрады. В концерте участвовали Наташа Королева, Таисия Повалий, Николай Басков со своей так называемой невестой Викторией Лопыревой, которая является послом чемпионата мира по футболу 2018 года.

Отметим, что Басков и Лопырева, являющиеся активными пользователями Instagram, свой визит в Минск в социальной сети никак не обозначили.