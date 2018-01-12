Лукашенко появился на приеме в честь старого Нового года в костюме не по размеру. Фотофакт

Пиджак был ему явно мал ему в талии и сильно подчеркивал грузную фигуру президента.

12 января Александр Лукашенко провел ежегодный прием по случаю старого Нового года. На фото, размещенных на сайте пресс-службы президента, бросается в глаза костюм Александра Лукашенко, который был явно не по размеру.

Напомним, не так давно глава Беларуси, посещая ОАО «Камволь» получил в подарок отрез ткани и пообещал сшить из него костюм. Тот ли самый костюм надел президент во время приема, неизвестно.

Лукашенко пообещал белорусам, что «легче не будет»