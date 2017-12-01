Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной

Три момента прошедшего в Минске саммита Организации договора о коллективной безопасности, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, которые особенно бросились в глаза журналистам.

«Такого еще не было»

Фото Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как отмечает спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников, этот форум запомнился «особым украшением». Вот избранное из его репортажа:

«Лидеры ОДКБ встречались во Дворце независимости в Минске. Церемония на первый взгляд была обыкновенная: главы государств один за другим подъезжают ко входу во дворец, поднимаются, принципиально не спеша, заходят в огромный холл, в середине которого стоит, сложив руки на груди, хозяин саммита — грузнеющий президент Беларуси, здороваются с ним и проходят в комнату ожидания, чтобы, когда соберутся все вместе, проследовать на церемонию фотографирования.

Но! Александр Лукашенко в этот раз неожиданно решил украсить церемонию. И кем? Пятью девушками невиданной красоты, которых он поставил в шеренгу рядом и раздавал президентам после рукопожатия с собой — каждому по одной. Это было странное зрелище: он показывал Нурсултану, например, Назарбаеву на девушек, словно предлагая выбрать, какая получше, и девушка эта, мило улыбнувшись, уводила мужчину за собой.

Да, такого еще не было.

Остается сказать, что Владимиру Путину, который приехал последним, выбирать было не из кого: осталась одна. И он тоже. Вот и встретились, казалось бы, два одиночества. И тут произошло самое неожиданное. Господин Путин, единственный из президентов, вместо того чтобы безоглядно пойти за впечатляющей девушкой (хоть на край, видимо, света), пожал ей руку.

Такое впечатление, что девушка в это мгновение перестала понимать, что ей делать дальше. Она тогда стрельнула глазами в сторону Александра Лукашенко, тот, мне показалось, еле заметно кивнул — и она все-таки увела Владимира Путина куда положено.

И весь этот эпизод теперь так и будет зафиксирован, как тут сейчас изложено, в новейшей истории не только ОДКБ, а и Беларуси, и также, конечно, России.

Заседание между тем было недолгим (а чего тянуть: все главное случилось, я считаю, еще до его начала).

Перед обсуждением в расширенном составе выступил Александр Лукашенко — и не мог не запомниться. Хотя бы одной только фразой. Вот, собственно говоря, она:

— Это был принципиальный разговор самых близких в мире государств! Более близких и роднее государств в мире, к сожалению, больше нет!

То есть как это понимать? Что в родные друг другу достались именно эти государства, а не какие-нибудь другие (Германия там, Италия, США, Израиль…)? Или что, больше никто никому такой не родной, как они друг другу?

Невинная ситуация вдруг страшно запуталась, а тут еще Александр Лукашенко спохватился и добавил (к сожалению):

— А может, и к счастью!

Он и сам уже, конечно, не очень понимал, что у него в результате получилось, и предпочел начать с чистого листа: поблагодарил присутствующих за то, что они приехали в город-герой Минск, и добавил:

— Я уверен, что вы любите свой город!

Опять Александр Лукашенко заставил участников саммита сомневаться в себе. Какой город они должны были любить? Тот, в котором живут? Или тот, в котором живет Александр Лукашенко и предлагает таким витиеватым образом считать его своим и всем этим людям? И должны ли они тогда считать его своим?

Но по крайней мере одно было ясно: Александр Лукашенко хочет казаться гостеприимным хозяином, умеющим сказать так сказать.

Президент Беларуси пожелал всем приятного аппетита. Участникам саммита предстоял обед на втором этаже, журналистам — на третьем, на балконе (предвосхищая законные вопросы, скажу сразу: белорусское сало было и там и там)».

Путин приехал на высоких каблуках

Момент встречи в Минске перед саммитом ОДКБ глав государств России и Беларуси опубликован в Telegram-канале «Пул №3». На видео хорошо видна высота каблуков российского лидера, когда он движется по ковровой дорожке навстречу Лукашенко, отмечает Наша Нiва.

После фотосессии Лукашенко повел коллег не туда

Как уже накануне отметила «Салiдарнасць», момент заснял на видео спецкор российской «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Президент Беларуси повел гостей в одну сторону зала, а затем, резко изменив направление, пригласил делегацию последовать за ним.

Не туда: Лукашенко повел ОДКБ в неверном направлении pic.twitter.com/7QQCmhs1un — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 ноября 2017 г.

Может ли глава государства окружать себя красотками?