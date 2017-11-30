Курьез на саммите ОДКБ в Минске: Лукашенко повел коллег «не туда»

Глава Беларуси ввел в заблуждение делегацию иностранных гостей.

Момент заснял на видео спецкор российской «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, который в Твиттере сообщает кулуарные подробности саммита, в котором принимают участие главы Беларуси, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Таджикистана.

На видео Александр Лукашенко сначала повел гостей в одну сторону зала, а затем, резко изменив направление, пригласил делегацию последовать за ним.

Не туда: Лукашенко повел ОДКБ в неверном направлении pic.twitter.com/7QQCmhs1un — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 ноября 2017 г.

Отметим, что в четверг во Дворце Независимости в Минске началась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.