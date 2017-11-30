Лукашенко встретил Путина и других президентов во Дворце. Фотофакт
В четверг во Дворце Независимости началась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
Главы государств поочередно прибыли к месту проведения мероприятия, где их приветствовал президент Беларуси Александр Лукашенко. После церемонии совместного фотографирования они направились на переговоры в узком составе, пишет БЕЛТА.
С Путиным
С Саргсяном
С Жээнбековым
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