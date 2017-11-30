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Политика
30.11.2017
Салiдарнасць
64 зуба Лаврова и Макея. Фотофакт

В Минске под председательством главы МИД Беларуси Владимира Макея прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей (второй слева), глава российского МИД Сергей Лавров (третий слева), министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян (справа). Фото TUT.BY

Как сообщает пресс-служба МИД, Владимир Макей отметил, что Беларусь удовлетворена реализацией приоритетов, которые были определены белорусской стороной для продвижения в ходе председательства Беларуси в год 15-летия создания ОДКБ и 25-летия подписания Договора о коллективной безопасности.

И, судя по улыбке, не слукавил. 

 
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