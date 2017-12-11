Прокопеня после встречи с Лукашенко трижды написал «ура»

Исполнительный директор VP Capital Виктор Прокопеня после совещания у президента поделился своими впечатлениями.

– Дорогие друзья, ИТ-шники! – пишет топ-менеджер в Facebook над свежим фото из Дворца независимости (орфография и пунктуация сохраняется, – С.) – Итоги сегодняшнего совещания по цифровой экономике у Президента: декрет будет подписан до конца этого года – cупер либеральный вариант с поддержкой всех способов применения блокчейна, 100% отсутствием бюрократии, любых бизнес моделей в том числе продуктовых, полной свободы в найме иностранных специалистов, поддержкой образования, институтов английского права и так далее. Президент поддержал идею существенно улучшить качество обучения английскому языку, чтобы каждый ребенок мог свободно говорить после школы на английском. Количество подготавливаемых ИТ специалистов будет увеличено в разы.

Ура ура ура! Всех поздравляю! Видимо у нас будет отличный Новый Год!

Старший партнер компании «Алейников и Партнеры» Денис Алейников и Виктор Прокопеня

Ранее на совещании с представителями белорусской IT-индустрии Лукашенко подтвердил намерение сделать из Беларуси «IT страну».

– Лукашенко не может игнорировать технический прогресс, научный прогресс, – отметил в экспресс-комментарии для «Салiдарнасцi» политолог Валерий Карбалевич. – Так что, несмотря на свою приверженность патриархальным взглядам в экономике, он вынужден считаться с реальностью.

По словам собеседника, опыт Парка высоких технологий показал, что даже без государственных вложений в этой сфере можно получить эффект:

– Но при этом Лукашенко говорит, мол, если вы будете игнорировать государство, мне такая «гавань» не нужна. Иными словами, если люди богатеют и получают прибыль, независимо от государства, то такая экономика ему не слишком интересна. Сохраняется стремление держать все под своим контролем, а это очень плохо.

Байнет потешается: «Реальная экономика гикнулась, возьмемся за цифровую»