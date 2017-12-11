Байнет потешается: «Реальная экономика гикнулась, возьмемся за цифровую»

Форумчане отреагировали на слова Лукашенко, прозвучавшие на совещании по проекту декрета «О развитии цифровой экономики».

— Все умные и толковые люди понимают теперь, что такое стабильность и порядок. И к этому берегу каждый пытается причалить. Мы готовы такой причал организовать, и даже больше — гавань. Вы должны стать хорошими хозяевами в этой гавани. Дать возможность заработать, — в частности, сказал глава государства топ-менеджерам крупных IT-компаний. — Но государство нуждается в силе. Поэтому его надо поддерживать. Я клоню к тому, что, зарабатывая себе, не забывайте, пожалуйста, что вы живете в конкретном государстве. Меня вы не сможете никогда упрекнуть в том, что ваши деньги, поступившие в казну в виде налогов, будут разворованы. Никогда! Хотите предложить новые направления использования бюджетных денег — пожалуйста. Все разумные ваши инициативы и предложения будут немедленно реализованы.

Байнет немедленно отреагировал на слова главы Беларуси. Кто-то с оптимизмом поддержал идею президента: «У нас столько креативных ребят, которые достигают прекрасных результатов в данной сфере. Нужно не останавливаться на достигнутом». Но большинство все же отреагировали с сарказмом. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Рассказывают Лукашенко байки о светлом цифровом будущем».

«Предыдущий опыт показывает, что в сторону IТ выдвинулся пушной зверек».

«Ждет теперь АЙТи то же, что произошло с промышленностью, сельским хозяйством, образованием и наукой, спортом. К чему там еще приложил руку великий реформатор?»

«Сервисные службы столинского района не могут организовать vpn. С такими спецами мы поднимем электронную Беларусь на небывалую высоту».

«Мне как IT-шнику страшно, что государство обратило внимание на сферу моей занятости».

«Ничего страшного, будете как все — работать на еду, коммуналку и чуть-чуть одежды»

«И опять про заводы электроники ни слова. Об этом даже никто не заикнулся».

«Олигахи от IT лоббируют свои интересы…»

«Так и представляю летающую, беспилотную «джили» среди коровников. Или над полем, где убирают камни студенты».

«Реальная экономика гикнулась, возьмемся за цифровую».