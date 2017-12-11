.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Байнет потешается: «Реальная экономика гикнулась, возьмемся за цифровую»
Молодые люди на «Пассате» столкнулись с машиной МЧС. Составлено семь протоколов
Киселев: «Готовьтесь к еще шести годам унылой кладбищенской стабильности»
Белоруску, переехавшую в Люксембург, впечатлили тамошние цены на продукты
Более миллиона белорусов ездит в автомобилях без техосмотра
Откуда взялся обычай оставлять чаевые
Когда Лукашенко наденет часы «Луч» и пересядет с «Майбаха» на «Джили»?
В Осло вручили Нобелевскую премию мира
Утрата. Умер актер Иван Мацкевич
Самолеты «Белавиа» из Европы прилетают в Минск с задержкой
От 1000 рублей и выше. Кому в Минске предлагают высокие зарплаты
Сколько платят швеям, которые «прилично зарабатывают», по мнению Лукашенко
На что живут парикмахеры, которые зарабатывают меньше всех в стране
Латынина предложила сделать слово «путин» нарицательным, как «август» в Римской империи
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как нас надурили с преподавательскими зарплатами
Ермошина удивила. Угадайте, в какой стране самые непредсказуемые выборы?
Завещание Леонида Броневого: не смейте тосковать по советскому аду
Беллегпром разродится джинсовой коллекцией. «Levi`s и Wrangler готовят бумаги о банкротстве»
Видеофакт. Лужа под Минском, про которую даже снимают фильмы
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Уберите бюрократию, и количество бесполезных походов к врачам снизится в разы»
«Недобрый вечер!»
В клинике, где лечат Лукашенко, одни из самых дешевых — услуги патологоанатомов
Лукашенко встретился с «мамой Коли»? Фотофакт
«А вводя дорожный налог, вы не догадывались, что неисправные грузовики будут давить детей на переходах?»
«На месте русских я бы никаких препонов белорусам не чинил и обиженных лиц не корчил»
Почему в украинской трагикомедии Саакашвили прав, а Порошенко нет
Как Беларусь вновь становится островом стабильности
Россию поставили на колени. Подробности и реакция
«В Украине закуривают в государственном масштабе»
Растаев: «Действия Саакашвили неразумны и нецелесообразны»
Последнее слово Улюкаева: «Простите меня, люди. Я виноват перед вами»
Что сказал Депардье, попробовав белорусское шампанское
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Мисс Бум-Бум-2017»: 15 тысяч долларов за 100 сантиметров
Как отрезало. Репортаж из-под Житковичей, где ЧП мультирайонного масштаба — треснул мост
«Такого вы еще не видели». «Скорая» работает на улице Стокгольма
Невеселые картинки. 5 фактов про президентскую клинику на фоне других медучреждений
Календарь на 2018-й, который вас точно согреет
Один день Саакашвили в семи фотографиях
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
11.12.2017
Салiдарнасць
Байнет потешается: «Реальная экономика гикнулась, возьмемся за цифровую»

Форумчане отреагировали на слова Лукашенко, прозвучавшие на совещании по проекту декрета «О развитии цифровой экономики».

— Все умные и толковые люди понимают теперь, что такое стабильность и порядок. И к этому берегу каждый пытается причалить. Мы готовы такой причал организовать, и даже больше — гавань. Вы должны стать хорошими хозяевами в этой гавани. Дать возможность заработать, — в частности, сказал глава государства топ-менеджерам крупных IT-компаний. — Но государство нуждается в силе. Поэтому его надо поддерживать. Я клоню к тому, что, зарабатывая себе, не забывайте, пожалуйста, что вы живете в конкретном государстве. Меня вы не сможете никогда упрекнуть в том, что ваши деньги, поступившие в казну в виде налогов, будут разворованы. Никогда! Хотите предложить новые направления использования бюджетных денег — пожалуйста. Все разумные ваши инициативы и предложения будут немедленно реализованы.

Байнет немедленно отреагировал на слова главы Беларуси. Кто-то с оптимизмом поддержал идею президента: «У нас столько креативных ребят, которые достигают прекрасных результатов в данной сфере. Нужно не останавливаться на достигнутом». Но большинство все же отреагировали с сарказмом. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Рассказывают Лукашенко байки о светлом цифровом будущем».

«Предыдущий опыт показывает, что в сторону IТ выдвинулся пушной зверек».

«Ждет теперь АЙТи то же, что произошло с промышленностью, сельским хозяйством, образованием и наукой, спортом. К чему там еще приложил руку великий реформатор?»

«Сервисные службы столинского района не могут организовать vpn. С такими спецами мы поднимем электронную Беларусь на небывалую высоту».

«Мне как IT-шнику страшно, что государство обратило внимание на сферу моей занятости».

«Ничего страшного, будете как все — работать на еду, коммуналку и чуть-чуть одежды»

«И опять про заводы электроники ни слова. Об этом даже никто не заикнулся».

«Олигахи от IT лоббируют свои интересы…»

«Так и представляю летающую, беспилотную «джили» среди коровников. Или над полем, где убирают камни студенты».

«Реальная экономика гикнулась, возьмемся за цифровую».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:4)
Главное
Реплика дня: «Даже если угрожать расстрелом на месте, люди не пойдут проходить техосмотр»
Лукашенко предложил айтишникам стать хозяевами причала, и даже больше — «денежной гавани»
«Могильная или ночная урна мне ближе избирательной, увы»
5 потрясающих видео о родителях, сделавших каминг-аут о своих детях
Почему в Беларуси после развала СССР сохранились советские люди
Беллегпром разродится джинсовой коллекцией. «Levi`s и Wrangler готовят бумаги о банкротстве»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY