Лукашенко предложил айтишникам стать хозяевами причала, и даже больше — «денежной гавани»

Глава государства в понедельник провел совещание по проекту декрета «О развитии цифровой экономики».

На встречу были приглашены как ответственные государственные лица, так и известные представители IT-сообщества, в том числе первый вице-премьер Василий Матюшевский, глава Администрации ПВТ Всеволод Янчевский, старший партнер компании «Алейников и Партнеры» Денис Алейников, исполнительный директор VP Capital Виктор Прокопеня, венчурный партнер инвестиционной компании Haxus Александр Чекан, сообщает TUT.BY.

— Мы должны принять новую, как ее называют, цифровую реальность и максимально использовать все возможности, которые она открывает перед Беларусью. Именно поэтому появился проект декрета «О развитии цифровой экономики». Всеобъемлющее название, и оно говорит само за себя. Наша страна твердо определилась. Цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов развития государства, — заявил Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА. — Так быстро и бурно развивается жизнь, и от этого никуда не уйти. И если мы в этой бурной жизни отстанем, значит, мы опять же будем страдать, что у нас чего-то не хватает. Речь идет не просто о развитии IT-сферы и не только о высоких технологиях. Тема встречи гораздо шире. Еще весной было принято решение о создании IT-страны. Название это условное, но всем суть понятна.

И констатировал, что информационные технологии проникают во все сферы, а потому повестка дня включает не только проблемы IT-отрасли:

— Отечественной IT-сфере необходимо придать новый импульс развития, чтобы способные люди могли здесь в полной мере реализовать свои возможности. Беларусь должна оказаться реальным центром притяжения - для талантливых людей, успешных компаний и международных корпораций. Наша страна имеет все шансы стать как минимум региональным лидером в развитии самых передовых направлений — искусственного интеллекта, больших данных, технологии блокчейн.

Лукашенко подчеркнул, что ни в коем случае не намерен тормозить соответствующие процессы и никогда не был ретроградом. Однако он отметил, что во многом реализация намеченного будет зависеть от самих представителей IT-сферы.

Он призвал наряду со стремлением получить прибыль на новой волне не забывать об интересах государства, которое в том числе создает условия, гарантирует стабильность и безопасность:

— Все умные и толковые люди понимают теперь, что такое стабильность и порядок. И к этому берегу каждый пытается причалить. Мы готовы такой причал организовать, и даже больше — гавань. Вы должны стать хорошими хозяевами в этой гавани. Дать возможность заработать. Но государство нуждается в силе. Поэтому его надо поддерживать. Я клоню к тому, что, зарабатывая себе, не забывайте, пожалуйста, что вы живете в конкретном государстве. Меня вы не сможете никогда упрекнуть в том, что ваши деньги, поступившие в казну в виде налогов, будут разворованы. Никогда! Хотите предложить новые направления использования бюджетных денег - пожалуйста. Все разумные ваши инициативы и предложения будут немедленно реализованы.

Ну а если вы создадите здесь такую прекрасную гавань, куда все приедут и будут сами на себя работать и зарабатывать, не думая о других, и даже о тех, кто у вас в компаниях будет работать… Честно говоря, не нужна мне такая гавань. Поэтому поймите меня правильно. Я человек государственный.

Это не противоречит вашим замыслам, побуждениям, идеям, но давайте вместе будем отвечать за этот кусок земли. Я буду гарантировать вам стабильность, невмешательство. Но порядок никто не отменял.

Лукашенко отметил, что в мире нет ясных ответов на многие вызовы, рожденные бурным развитием технологий, а потому и нынешний проект декрета после его принятия впоследствии придется дорабатывать. Всех участников совещания глава государства призвал к открытому и откровенному разговору:

— Давайте вместе подумаем, обсудим, устроим мозговой штурм и попытаемся понять, как сделать так, чтобы наша цель — создать IT-страну — была достигнута. Это будет наше с вами совместное достижение, которым мы сможем гордиться.

Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский на совещании отметил, что в современном мире страны все чаще конкурируют не территориями, производствами или сырьем, и даже не технологиями, а качеством правовых систем:

— И люди, и технологии, и капиталы устремляются туда, где им комфортнее с правовой точки зрения.

Отмечается, что в проекте декрета собраны идеи как белорусского IT-сообщества, так и мировой опыт.