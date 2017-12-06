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Скандалы
06.12.2017
Как в России реагируют на отстранение от Олимпиады

Итак, Международный Олимпийский комитет вечером 5 декабря отстранил Россию от участия в Играх-2018 за масштабную госпрограмму по применению допинга.

Россию поставили на колени (дополняется)

На зимнюю Олимпиаду, которая пройдёт в Корее, «чистые» российские спортсмены всё же смогут поехать, но выступать будут под нейтральным белым флагом. Также в Пхенчхане не будет звучать гимн РФ.

Бывший российский министр спорта (ныне вице-премьер) Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных получили пожизненную дисквалификацию: они не смогут поехать на будущие Олимпиады в качестве официальных лиц.

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков лишён членства в МОК. Ни один сотрудник министерства спорта не может быть аккредитован на Олимпиаду-2018.

Также Россия должна выплатить 15 миллионов долларов в качестве покрытия расходов на антидопинговые расследования.

Реакция наших соседей оказалась предсказуемо бурной. Приводим несколько мнений.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов: «Для меня — это не новость. Все было предсказуемо. Лет 10 назад я сам лично предсказал в здании Олимпийского комитета, произнёс с трибуны: «Настанет тот день, когда мы опозоримся на всю страну». Этот день настал.

Всё начиналось с безобидного мельдония, а я предупреждал. Решение МОК — это вина Мутко на 99 процентов».

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова: «Мутко должен отвечать, люди должны отвечать за то, что они сделали со спортсменами. Руководство должно отвечать перед спортсменами, голову склонить и извинений попросить».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич: «Есть продолжение русофобии, попытка унизить Россию, поставить на место, игнорировать здравый смысл и заставить российских спортсменов предать свою страну, выступать под нейтральным флагом. Слишком большой соблазн у каждого спортсмена сегодня выступать самостоятельно, игнорируя страну. Я категорически против этого, я страну никогда не предавал».

Журнал MAXIM: «МОК нанес удар, в первую очередь, по российским чиновникам. И это правильно. Они допустили страшное головотяпство.

Мы не будем утверждать, что в России была выстроена система по употреблению допинга. Потому что даже независимые комиссии не смогли предоставить четкие факты, что были манипуляции допинг-пробами.

Но то, что во главе антидопинговой системы стоял шизофреник (реальный диагноз) и будущий предатель Родченков — их вина, наших чиновников. Что не сделали никаких выводов даже после Рио, отправив Мутко даже на повышение — их вина. Что не стали бороться в судах с самого начала, защищая честь страны и наших спортсменов – их вина…

Россия страшно облажалась на Олимпиаде в Сочи. Это самый позорный день в истории нашего спорта. Но если будет объявлен бойкот Пхенчхану, который по сути защитит чиновников и лишит олимпийской мечты чистых спортсменов — второй страшный удар вслед за МОК мы нанесем по себе сами».

Тренер Тарасова: «Нас Гитлер тоже хотел погубить. Но мы выжили»

 

 
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