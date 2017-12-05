МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018

Международный олимпийский комитет не допустил сборную России к Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Российские спортсмены могут выступить под нейтральным флагом, сообщает Новая газета.

В российскую делегацию, которая прибыла в Лозанну, вошли президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Напомним, в начале декабря из-за допинга были дисквалифицированы биатлонистка Ольга Зайцева, лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко. Ранее МОК отстранил российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвиру Хузину.

Всего Россия лишилась 11 призовых мест (три золотых медали, шесть серебряных и две бронзовых).