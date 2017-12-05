МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018
Международный олимпийский комитет не допустил сборную России к Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
Российские спортсмены могут выступить под нейтральным флагом, сообщает Новая газета.
В российскую делегацию, которая прибыла в Лозанну, вошли президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
Напомним, в начале декабря из-за допинга были дисквалифицированы биатлонистка Ольга Зайцева, лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко. Ранее МОК отстранил российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвиру Хузину.
Всего Россия лишилась 11 призовых мест (три золотых медали, шесть серебряных и две бронзовых).
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