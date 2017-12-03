Тарасова: «Нас Гитлер тоже хотел погубить. Но мы выжили»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
Kaunas - Best Western
НОВОСТИ
Названы «первые в мире» биткоиновые миллиардеры
Задержан водитель, сбивший насмерть 11-летнюю девочку в Минске
Сексолог: «Вы попробуйте запретить мужчинам смотреть на женщин!»
Bosch имеет планы на «БелДжи» и готов снабдить страну видеонаблюдением
В воскресенье нам обещают «суперлуну»
Грузинское вино признали старейшим в мире
Как иностранцы будут платить «налог на Google» в Беларуси
Чалавек, які згарэў на МКАД, быў вядомым маркетолагам
Как 50 лет назад состоялась первая пересадка сердца, которую даже не сфотографировали
С кем нельзя венчаться православным, и когда можно разводиться
Премию за худшее описание секса получил писатель, сравнивший гениталии с шарами для бильярда
Две показательные жалобы, которые услышал главный минский депутат по прямой линии
Политолог Федута заявил, что кто-то пишет в КГБ и СК от его имени
Скандальная «Зенит-Арена» требует новых денег
Почему госсекретарь США перед визитом в Европу так много говорил о России?
Цифра дня. Зарплаты IT-специалистов против зарплат парикмахеров
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко раздавал президентам «невиданной красоты» девушек: каждому по одной
Антон Орехъ: Медведев танцует
«Советская Белоруссия» ответила НТВ на «гулящую жену» карикатурой
Что сказал Депардье, попробовав белорусское шампанское
Снято! Доставшаяся Путину блондинка ранее засветилась с Шакутиным и Лукашенко
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Таких руководителей, как Ладутько, нужно увольнять без права пожизненно прикасаться к госсобственности»
Как Русый белорусов удивил. «Где доярки, на лексусах разъезжающие?»
Латынина: «Гопникам легко противостоять»
В письме «фрау А» поставлена точка: «У Лукашенко поменялось настроение»
Возбуждено уголовное дело по факту гибели в Печах еще одного солдата
Почему первые успехи в поднятии Оршанщины «из руин и пепла» не вызывают оптимизма
Чему Лукашенко стоит поучиться у Назарбаева
«400 бутылок водки — серьёзнейший аргумент для того, чтобы лишний раз сунуть — и не высунуть. И член, и бюллетень»
Что посоветовал мэр Гданьска Лукашенко
«За выезд обязана заняться сексом с клиентом 3 раза». Откровение гомельчанки из эскорт-услуг
Нарциссизм в соцсетях: психотерапевт рассказал о проблеме белорусов
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как советская авиация бомбила финские города, а людям говорили, что сбрасывают гуманитарную помощь
Сара едет. В Марокко!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Кто победил в конкурсе «Лучшая попа Кембриджа»
Два фото. Как Лукашенко из народного президента превратился в президента без народа
Революция в мире супермоделей: кто сверг Жизель Бюндхен с трона
Сколько автомобилей в автопарке главы Беларуси?
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
03.12.2017
Тарасова: «Нас Гитлер тоже хотел погубить. Но мы выжили»

WADA признало достоверной переданную Родченковым информацию.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что информация о допинге в российском спорте, которую предоставил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, является подлинной, сообщает немецкий телеканал ARD.

«Расследование завершено и мы можем подтвердить подлинность данных, это подтверждает утверждения Родченкова о том, что в течение нескольких лет — с 2012 по 2015 год — Россия принимала меры для защиты предположительно употреблявших допинг российских спортсменов» , — сообщил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер, пишет Новая газета.

ARD отмечает, что новые доказательства могут привести к санкциям против российских спортсменов в преддверии зимних Олимпийских Игр в Южной Корее в 2018 году. 5 декабря исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) проведет в Лозанне встречу, на которой будет принято решение о санкциях и допуске российской сборной к участию в предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане.

Накануне в интервью The New York Times Родченков рассказал, что перед Олимпиадой в Сочи заместитель министра спорта России Юрий Нагорных просил его испортить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко. Родченков отказался это сделать «с невиновной спортсменкой».

Кроме этого, действующий глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов, который был руководителем российской спортивной делегации на Играх-2014, по словам Родченкова, знал о подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи.

Более того, его личный водитель привозил сотрудников ФСБ в антидопинговую лабораторию, чтобы те могли изучить способы вскрытия специальных стеклянных емкостей, в которые собирали пробы.

Мутко: «Пазлы сложились, неприглядный облик сформирован»

— Ситуация достаточно тревожная, — комментирует ситуацию для издания вице-премьер РФ Виталий Мутко. — Вокруг российского спорта удалось сформировать некий образ нечистоплотности, убедить общественное мнение, особенно на Западе, что все эти годы существовала некая специальная государственная программа покрывательства допинга. Что большинство спортсменов пользовались запрещенными технологиями, вынуждены были этим заниматься под давлением и так или иначе были вовлечены в преступную систему.

Пазлы сложились, неприглядный облик сформирован, на российский спорт и на сочинскую Олимпиаду, что самое страшное, брошена очень серьезная тень. Если суммировать суть этой кампании, то ее цель — дискредитировать российский спорт.

Потому что он в приоритете в социальной политике государства, потому что он авторитетен на мировой арене. Больше того — мы лидируем по большинству показателей, включая число проводимых крупнейших мероприятий. Это, естественно, кого-то смущает и приводит к выводам, что Россия хочет любой ценой побеждать, демонстрировать свое господство не в честной борьбе, а с использованием каких-то тайных схем.

Тарасова: Родченкова надо посадить

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала деятельность бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, чьи обвинения об употреблении допинга в отношении российских спортсменов послужили поводом для их дисквалификации.

— Что может быть хуже нашего нынешнего положения? Они же убивают нас, а нам что, молчать? Какой-то Родченков… ни за что погубил столько народу! Он говорит про какие-то царапины, но при чем тут спортсмены? Он сумасшедший, который все это придумал и пиарится на весь мир. Вместо того чтобы всем миром его арестовать за то, что он обманывал спортсменов, что-то им подсовывал, его слушают.

Уже понятно, что они нас решили погубить, но нас Гитлер тоже хотел погубить. Но мы же выжили. Мы и сейчас выживем. Идет настоящая война, но Игры без русских не получатся. Потому что мы играть умеем. А им не удастся перечеркнуть результаты всей нашей жизни, мы — дети победителей, а действующие спортсмены — наши дети. У нас есть ген — побеждать.

Мы выдержим и будем жить дальше, но как будут жить те, кто задумал погубить столько спортсменов? Я верю в Международный олимпийский комитет. Спасибо тем выдающимся спортсменам из разных стран, которые поддерживают нас, которые понимают всю глубину несправедливости. Спасибо всем тем, кто не боится безбожных санкций, — приводит ее слова «Р-Спорт».

Латынина: «Гопникам легко противостоять»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.4 (оценок:5)
Главное
Как ведущая, назвавшая Беларусь «гулящей женой», вела выпуск новостей при штрейкбрехерах
Рынок, на который обратил внимание Лукашенко
Как на Гомельщине добровольцы кукурузу спасают
«Не зевай, честной народ, – Батька девок раздаёт!»
«У яго няма рук!? Які сэкс?! Чым?! Куды?! Ой!!»
Как белорусский спорт привлекает очень красивых девушек
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY