Тарасова: «Нас Гитлер тоже хотел погубить. Но мы выжили»

WADA признало достоверной переданную Родченковым информацию.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что информация о допинге в российском спорте, которую предоставил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, является подлинной, сообщает немецкий телеканал ARD.

«Расследование завершено и мы можем подтвердить подлинность данных, это подтверждает утверждения Родченкова о том, что в течение нескольких лет — с 2012 по 2015 год — Россия принимала меры для защиты предположительно употреблявших допинг российских спортсменов» , — сообщил глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер, пишет Новая газета.

ARD отмечает, что новые доказательства могут привести к санкциям против российских спортсменов в преддверии зимних Олимпийских Игр в Южной Корее в 2018 году. 5 декабря исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) проведет в Лозанне встречу, на которой будет принято решение о санкциях и допуске российской сборной к участию в предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане.

Накануне в интервью The New York Times Родченков рассказал, что перед Олимпиадой в Сочи заместитель министра спорта России Юрий Нагорных просил его испортить допинг-пробу украинской биатлонистки Виты Семеренко. Родченков отказался это сделать «с невиновной спортсменкой».

Кроме этого, действующий глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов, который был руководителем российской спортивной делегации на Играх-2014, по словам Родченкова, знал о подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи.

Более того, его личный водитель привозил сотрудников ФСБ в антидопинговую лабораторию, чтобы те могли изучить способы вскрытия специальных стеклянных емкостей, в которые собирали пробы.

Мутко: «Пазлы сложились, неприглядный облик сформирован»

— Ситуация достаточно тревожная, — комментирует ситуацию для издания вице-премьер РФ Виталий Мутко. — Вокруг российского спорта удалось сформировать некий образ нечистоплотности, убедить общественное мнение, особенно на Западе, что все эти годы существовала некая специальная государственная программа покрывательства допинга. Что большинство спортсменов пользовались запрещенными технологиями, вынуждены были этим заниматься под давлением и так или иначе были вовлечены в преступную систему.

Пазлы сложились, неприглядный облик сформирован, на российский спорт и на сочинскую Олимпиаду, что самое страшное, брошена очень серьезная тень. Если суммировать суть этой кампании, то ее цель — дискредитировать российский спорт.

Потому что он в приоритете в социальной политике государства, потому что он авторитетен на мировой арене. Больше того — мы лидируем по большинству показателей, включая число проводимых крупнейших мероприятий. Это, естественно, кого-то смущает и приводит к выводам, что Россия хочет любой ценой побеждать, демонстрировать свое господство не в честной борьбе, а с использованием каких-то тайных схем.

Тарасова: Родченкова надо посадить

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала деятельность бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, чьи обвинения об употреблении допинга в отношении российских спортсменов послужили поводом для их дисквалификации.

— Что может быть хуже нашего нынешнего положения? Они же убивают нас, а нам что, молчать? Какой-то Родченков… ни за что погубил столько народу! Он говорит про какие-то царапины, но при чем тут спортсмены? Он сумасшедший, который все это придумал и пиарится на весь мир. Вместо того чтобы всем миром его арестовать за то, что он обманывал спортсменов, что-то им подсовывал, его слушают.

Уже понятно, что они нас решили погубить, но нас Гитлер тоже хотел погубить. Но мы же выжили. Мы и сейчас выживем. Идет настоящая война, но Игры без русских не получатся. Потому что мы играть умеем. А им не удастся перечеркнуть результаты всей нашей жизни, мы — дети победителей, а действующие спортсмены — наши дети. У нас есть ген — побеждать.

Мы выдержим и будем жить дальше, но как будут жить те, кто задумал погубить столько спортсменов? Я верю в Международный олимпийский комитет. Спасибо тем выдающимся спортсменам из разных стран, которые поддерживают нас, которые понимают всю глубину несправедливости. Спасибо всем тем, кто не боится безбожных санкций, — приводит ее слова «Р-Спорт».

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