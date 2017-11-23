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Общество
23.11.2017
Петр Гайдук
Уроки истории. Почему белорусских чиновников будет трудно пересадить на Geely

Выполнят ли высокие чины указание Александра Лукашенко?

На торжественном открытии завода «БелДжи» глава государства заявил, что со временем белорусские чиновники пересядут с импортных автомобилей на изготовленные в Беларуси Geely.

— Сейчас постепенно будет идти замена — от правительства до председателя райисполкома, — сказал Лукашенко. — У нас это уже происходит, и мы это сделаем.

Фото пресс-службы главы государства

Однако история заставляет сильно сомневаться в реальности реализации обозначенных планов. Подобный замысел пытались воплотить в жизнь в России ровно 20 лет назад.

Молодой вице-премьер Борис Немцов предложил, чтобы чиновники использовали в качестве служебных автомобилей «Волги». Таким образом, бюджетные деньги не тратились бы на покупку немецких «Мерседесов», а направлялись бы на поддержку российского автомобилестроения. Кроме того, это могло стать неплохой рекламой, призывавшей рядовых граждан следовать примеру высоких руководителей.

Однако вроде бы неплохая идея реализована до конца не была. Почему?

Во-первых, убедить чиновников в достоинствах российской машины не удалось. «Волга» часто ломалась и требовала дорогостоящих ремонтов. Некоторые, чтобы исключить форс-мажоры, покупали сразу по два автомобиля. Кроме того, чиновники заказывали дорогую комплектацию. В итоге российская машина обходилась не намного дешевле немецкой, утверждали руководители, оправдывая свой отказ от отечественной продукции.

Но, вероятно, они дискомфорт смогли бы пережить. О втором, более важном факторе, способствовавшем провалу идеи, впоследствии рассказывал сам Немцов.

Президент России Борис Ельцин поддержал начинание вице-премьера соответствующим указом, и бюрократия бросилась закупать отечественные авто. Ежеквартально количество чиновников на «Волгах» увеличивалось. Однако и у рядовых граждан, и у бюрократов было ощущение, что ничего не меняется. Все потому, что Ельцин нарушил свой же указ и продолжал ездить на бронированном «шестисотом».

А раз так, то вскоре движение пошло в обратном направлении: чиновники стали пересаживаться обратно на «Мерседесы».

— Моя мечта сделать свой легковой автомобиль осуществилась, — заявил Александр Лукашенко.

Только вот пересядет ли он сам на эту машину? Если нет, то история рискует повториться: убедить других чиновников в необходимости езды на Geely будет непросто.

Сколько автомобилей в автопарке главы Беларуси?

 
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