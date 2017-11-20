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Общество
20.11.2017
Петр Гайдук
Сколько автомобилей в автопарке главы Беларуси?

Глава государства вновь получил в подарок машину. Похоже, у него самый роскошный автопарк в стране.

После открытия завода «БелДжи» руководители китайских компаний подарили Александру Лукашенко электромобиль Geely Emgrand EV, который пока не производится в Беларуси.

Сколько теперь машин в автопарке главы государства? Ответить на этот вопрос непросто. В прошлом году «Комсомолка» подсчитала, что в разное время в бытность президентом Лукашенко был замечен за ездой на 12 автомобилях.

В список вошли «Чайка», «шестисотый» (W140), лимузин на базе «шестисотого» (W140 Pullman), Mercedes S-класса четвертого поколения (кузов W220), Mercedes S-класса пятого поколения (W221), Audi A8 II, Audi A8 III, лимузин Mercedes Pullman (W221), серебристый «Гелик», внедорожник Mercedes GL-класса, Maybach 62, минивен Mercedes Viano.

На «Майбахе»

Позже стало понятно, что список шире. Осенью 2016-го на трассе М1 засветился Rolls-Royce Phantom Coupe с «президентскими номерами». Даже за бэушный автомобиль на тот момент просили 169 000 евро, новый стоил в два раза дороже.

Весной 2017-го в объектив видео при посещении города Барань попал президентский Audi Q7. Новые автомобили сегодня стоят от 50 до 120 тысяч долларов.

Летом Лукашенко засветился с новым минивеном Mercedes V-класса в последнем кузове W447. Они стоят от 50 тысяч долларов.

В день рождения 31 августа глава Беларуси рассказал, что протестировал Tesla. Шикарный автомобиль запечатлели у Дворца независимости. На какое время Лукашенко предоставили эту машину — не сообщалось.

Наконец, на днях главе государства подарили электромобиль Geely. Выходит всего за год его автопарк мог прирасти как минимум тремя автомобилями.

Любопытно, что сам Лукашенко делает нуждающимся гражданам куда более скромные презенты.

Летом «Витебские вести» сообщили: президент подарил Копысской больнице автомобиль «скорой помощи». Им оказался новый УАЗ.

«Еще один памятник эпохи Лукашенко»

 
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