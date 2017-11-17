Сбывшаяся мечта Лукашенко. Фотофакт

Глава Беларуси признался в этом на открытии завода «БелДжи».

Александр Лукашенко заявил, что запуск в стране производства легковых автомобилей был его мечтой.

- Наши друзья откликнулись на мою просьбу и помогли создать этот прекрасный завод. Более того, еще и прокредитовали. Поэтому прежде всего я хочу сегодня сказать, что моя мечта сделать свой легковой автомобиль осуществилась, - приводит пресс-служба главы Беларуси слова президента.

По словам Александра Лукашенко, правительству поручено разработать меры, которые позволят продавать хотя бы 60 тыс. автомобилей на внутреннем и внешнем рынках.

Также был анонсирован проект указа, направленный на стимулирование покупки белорусами отечественных легковых автомобилей, произведенных СЗАО «Белджи».